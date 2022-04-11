الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين، الإثنين، إن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف ردا على سؤال عن الأمر، «قلنا مرارا وتكرارا إن الحلف لا يزال أداة معدة للمواجهة، وإن توسعه لن يجلب الاستقرار إلى القارة الأوروبية».

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والأسبوع الماضي قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي جزء من مباحثات بين وزراء خارجية دول التحالف العسكري في بروكسل.