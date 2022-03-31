رئيسة وزراء السويد لا تستبعد تقديم طلب الانضمام إلى «ناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون أنّها لا تستبعد أن تقدّم بلادها طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، في تغيير أساسي في موقفها الذي كان حتى اليوم يرفض انضمام ستوكهولم لأي تحالف عسكري.

وقالت أندرسون في مقابلة مع قناة «إس في تي» التلفزيونية العمومية «لا أستبعد بأيّ حال من الأحوال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت زعيمة الحزب الديموقراطي الاجتماعي «أريد أن نجري تحليلاً معمّقاً للإمكانيات المتاحة أمامنا في هذا الوضع، والتهديدات والمخاطر المرتبطة بها، لاتخاذ القرار الأفضل بالنسبة للسويد».

والسويد ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي وهي رسمياً غير منحازة عسكرياً، رّغم أنّها شريك لحلف الأطلسي، وتخلّت بعد انتهاء الحرب الباردة عن خط الحياد الصارم.

وهذه أول مرة تفتح فيها رئيسة وزراء السويد الباب أمام احتمال الانضمام للحلف العسكري الغربي، بينما تعارض موسكو بشدّة دخول السويد وكذلك أيضاً فنلندا في التحالف الغربي.