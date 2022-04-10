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ألمانيا تخشى من تداعيات النزاع الأوكراني على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 01:49 مساء
ألمانيا تخشى من تداعيات النزاع الأوكراني على أراضيها
تظاهرة مؤيدة لأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين, 6 إبريل 2022, (أ ف ب)
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تضاعفت الهجمات على الجالية الروسية في ألمانيا، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، من تلطيخ واجهات متاجر روسية بالطلاء، إلى إهانات في الشوارع؛ ما جعل السلطات الألمانية تخشى أن تمتد تداعيات هذا النزاع إلى أراضيها.

ونتيجة لذلك، نظم بعض الروس تظاهرات أطلق عليها اسم «ضد الخوف من روسيا»، على شكل قوافل سيارات في البلاد، التي تضم أكبر جاليات الشتات الروسي في الاتحاد الأوروبي، لكن العروض التوضيحية أثارت ردود فعل عنيفة، إذ فسرها كثر على أنها إظهار لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر تنظيم مسيرات جديدة من هذا النوع الأحد، لا سيما في فرانكفورت وهانوفر.

«حياتي جحيم»
ويتلقى كريستيان فراير (40 عامًا)، مئات التهديدات بالقتل وصور جثث محترقة ومشوهة يوميًا، منذ مساعدته في تنظيم قافلة تضم 400 سيارة في برلين نهاية الأسبوع الماضي، فيما جرى اختراق الموقع الخاص بمتجره لإصلاح السيارات، وانخفضت تقييماته على الإنترنت. وقال فراير، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية، «حياتي جحيم».

وصدمت بعض الرسائل السياسية التي جرى التلويح بها، خلال الموكب الطبقة السياسية الألمانية في اليوم نفسه الذي كشفت فيه فظائع بوتشا، واعتقلت امرأة لعرضها الحرف «زد» رمز دعم الجيش الروسي والممنوع الآن في برلين.

وقال «فراير»، لم يكن هدفي سوى الاحتجاج على العدوان اليومي الذي يتعرض له الروس في ألمانيا، رافضًا الرد على أي أسئلة بخصوص النزاع بحد ذاته.

بلاغات بـ383 جريمة ضد روس
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، تلقت الشرطة الألمانية رسميًا بلاغات بـ383 جريمة ضد روس و181 جريمة مناهضة لأوكرانيين.

وتضم ألمانيا 1.2 مليون شخص من أصل روسي و325 ألفًا من أصل أوكراني، يضاف إليهم أكثر من 316 ألف لاجئ أوكراني خلال الشهر الماضي.

«كل الحروب مروعة ولا يمكن تبريرها»
وقال رينيه هيرمان (50 عامًا)، الذي ساعد أيضًا في تنظيم قافلة برلين، «كل الحروب مروعة ولا يمكن تبريرها أبدًا».

وأضاف لوكالة «فرانس برس»، أنه «ليس لديه أي موقف» من النزاع في أوكرانيا، لكنه رغم ذلك يدير مدونة على تطبيق «تيك توك»، ولديه آلاف المشتركين، فيما جرى تعليق حسابه أخيرًا بعد أن نشر عديد الرسائل الدعاية المؤيدة للكرملين.

وإحدى هذه الرسائل تفيد بأن سجناء رووا، أن «كييف أمرت بتنفيذ مذبحة للتلاعب بالعقل الغربي».

وقال يوخن توبفر، عالم الاجتماع في جامعة أوتو-فون-غيريكي في ماغديبورغ، والخبير في المجتمع الروسي، إن «دوافع المشاركة في هذه المظاهرات متنوعة جدًا»، مضيفًا: «تم تنظيمها كتظاهرات ضد التمييز في ألمانيا.. ولكن كان هناك بالتأكيد أيضًا معجبون بـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وأشخاص لا يحبون بوتين بالضرورة لكنهم لا يريدون أن يروا بلدهم قد فقد مصداقيته، على الرغم من الحرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأثار العرض في برلين موجة من السخط الوطني، وتحدثت جريدة «بيلد» اليومية عن «مواكب عار».

وقال سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، متوجهًا إلى رئيسة بلدية برلين فرنسيسكا جيفي، «كيف يمكنك السماح لموكب العار هذا في وسط برلين؟».

وردت رئيسة البلدية بالقول إنها «تتفهم» غضبه، لكنها أشارت إلى أنها لا تستطيع منع تظاهرة يجرى فيها التلويح بـ«أعلام روسية».

«حريصون على ألا تدخل هذه الحرب إلى مجتمعنا»
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، الأسبوع الماضي، إن السلطات الأمنية «تراقب عن كثب مدى تعرض المواطنين الروس والأوكرانيين للخطر في ألمانيا»، مضيفة: «يجب أن نكون حريصين جدًا على ألا تدخل هذه الحرب إلى مجتمعنا».

وشكك الباحث توبياس روبريخت، من جامعة برلين الحرة في هذه الفرضية، قائلًا إن «لدى معظم الروس هنا وجهة نظر تنتقد النزاع، ويميلون إلى أن يكونوا غربيين أكثر من الروس في روسيا».

ومع ذلك، أكد عالم الاجتماع توبفر أنه «كلما طال أمد الحرب، زاد خطر وقوع عدد أكبر من الجرائم في هذا السياق بألمانيا».

ودانت منظمات روسية هذه المسيرات، فيما حذر مجتمع مصالح الألمان من أصل روسي في هيسن، من أنه «لن نتسامح مع استخدام بعض حالات التمييز القليلة غطاء لأحداث دعائية مؤيدة لبوتين».

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