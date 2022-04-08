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شاهد .. طائرة شحن تنشطر إلى جزءين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 02:01 مساء
شاهد .. طائرة شحن تنشطر إلى جزءين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا
طائرة شحن شطرت إلى قسمين خلال هبوط اضطراري في مطار سان خوسيه بكوستاريكا, 07 أبريل 2022. (أ ف ب(
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شطرت طائرة شحن للبريد والطرود، إلى جزءين خلال هبوط اضطراري على مدرج مطار سان خوسيه في كوستاريكا الخميس، دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، كما أعلنت السلطات.

وقال رئيس إدارة المطافئ الكوستاريكية هكتور تشافيز، لصحفيين، إن «الشخصين (اللذين كانا على متن السفينة) بصحة جيدة» بعد الحادث الذي أدى إلى إغلاق المطار موقتا.

وصرح غويدو فاسكويز، أحد رجال الإنقاذ في الصليب الأحمر، بأن الرجلين اللذين يشكلان الطاقم يحملان جنسية غواتيمالا، ونُقلا إلى المستشفى لفحصهما في إجراء وقائي.

- ذهبوا للسياحة في كوستاريكا فعادوا داخل صناديق

وقال جوليان بيليارد مدير العمليات والأمن في شركة «آيريس» العامة التي تدير مطار سان خوسيه، إن قبطان طائرة البوينغ-757 التابعة لمجموعة «دي إتش إل» الألمانية، أبلغ عن مشكلة في النظام الهيدروليكي وطلب عودة الطائرة بعد 25 دقيقة على إقلاعها من هذا المطار متوجهة إلى غواتيمالا.

وخلال الهبوط الاضطراري قبيل الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، انزلقت الطائرة وانحرفت عن المدرج وانشطرت إلى قسمين.

وأدى الحادث إلى توقف كامل للعمليات في مطار خوان سانتاماريا (في سان خوسيه) - وهو الأكبر في البلاد - لحوالي خمس ساعات ونصف الساعة، ما أثر على نحو 100 رحلة جوية و8500 مسافر.

وعادت حركة المطار إلى طبيعتها «للقادمين والمغادرين» حسب ريكاردو هيرنانديز، المدير العام لشركة «آيريس».

 

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