ذهبوا للسياحة في كوستاريكا فعادوا داخل صناديق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يناير 2022, 04:41 مساء
شاطئ في مقاطعة بونتاريناس في كوستاريكا في 27 مايو 2021 (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة وفاة سائحتين أميركيتين وآخر سويسري، في حادثة تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة، الجمعة، في مقاطعة بونتاريناس في غرب كوستاريكا.

وكانت الحافلة الصغيرة التي تُوفي سائقها الكوستاريكي أيضًا، متجهة إلى منطقة غواناكاسته السياحية على سواحل المحيط الهادئ، وفق «فرانس برس».

وذكرت شرطة المرور أن الحافلة الصغيرة اصطدمت بالشاحنة خلال عملية تجاوز وسقطت في هوة ووقع عليها جزء من أكياس السكر التي كانت تنقلها الشاحنة.

وقُتلت السائحتان الأميركيتان والسويسري على الفور. كذلك نُقل ثلاثة سياح آخرون لم يُكشف عن جنسياتهم إلى المستشفى في حال حرجة في بونتاريناس، وفق النيابة العامة.

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