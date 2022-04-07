روسيا تعترف بتكبدها خسائر كبيرة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في صفوف جيشها المنتشر في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الخميس: «تكبدنا خسائر عسكرية كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة إلينا»، من دون أن يحدد تفاصيل عن هذه الخسائر، وفق وكالة «فرانس برس».

بدورها، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوًا، الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتًا.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار مشابه اتُخذ إزاء ليبيا في العام 2011. وامتنعت 58 دولة عن التصويت؛ لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

وعلق بيسكوف على هذه الخطوة، بالقول إن روسيا ستواصل «الدفاع عن مصالحها بكل السبل القانونية»، مشيرًا إلى شعوره بالأسف لهذه الخطوة.