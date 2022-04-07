Atwasat

روسيا تعترف بتكبدها خسائر كبيرة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 أبريل 2022, 07:58 مساء
روسيا تعترف بتكبدها خسائر كبيرة في أوكرانيا
alwasat radio

أقر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا تكبدت خسائر كبيرة في صفوف جيشها المنتشر في أوكرانيا.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم الخميس: «تكبدنا خسائر عسكرية كبيرة، إنها مأساة هائلة بالنسبة إلينا»، من دون أن يحدد تفاصيل عن هذه الخسائر، وفق وكالة «فرانس برس».

بدورها، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة عضوًا، الخميس على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتًا.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار مشابه اتُخذ إزاء ليبيا في العام 2011. وامتنعت 58 دولة عن التصويت؛ لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

وعلق بيسكوف على هذه الخطوة، بالقول إن روسيا ستواصل «الدفاع عن مصالحها بكل السبل القانونية»، مشيرًا إلى شعوره بالأسف لهذه الخطوة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي

أنثى ثعلب تثير الذعر قرب الكونغرس الأميركي
خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»

خبير اقتصادي يرد على تصريح سعادة الشامي حول «إفلاس لبنان»
دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات

دراغي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات
الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي

الرئيس اليمني يسلم صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي
كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل

كندا توافق على مشروع نفطي ضخم مثير للجدل
شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات في بني وليد

شكاوى من ارتفاع أسعار الخضراوات في بني وليد
فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

فياريال يصدم بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي بنغازي 1 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

«هاتريك» كريم بنزيما يضع قدم ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية

احتدام المعركة بين ماكرون ولوبن قبل 4 أيام من الانتخابات الرئاسية
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية

«فرانس برس»: اقتصاد روسيا يتصدع تحت وطأة العقوبات الغربية
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»

ستولتنبرغ يتوقع أن تستمر الحرب في أوكرانيا «أشهرا وسنوات»
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان

تونس تحتج رسميا على «تدخّل» تركيا بعد تصريحات إردوغان
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تجدد دعوتها لسكان الشرق: الأيام المقبلة قد تكون الفرصة الأخيرة للمغادرة
أوكرانيا تجدد دعوتها لسكان الشرق: الأيام المقبلة قد تكون الفرصة ...
روسيا تتهم أوكرانيا بـ«التراجع» عن اقتراحات قدمتها في مفاوضات إسطنبول
روسيا تتهم أوكرانيا بـ«التراجع» عن اقتراحات قدمتها في مفاوضات ...
أوكرانيا تطلب من حلف الناتو إرسال أسلحة فورا
أوكرانيا تطلب من حلف الناتو إرسال أسلحة فورا
الأمم المتحدة تعتزم التحقيق في مقتل مدنيين بمدينة بوتشا الأوكرانية
الأمم المتحدة تعتزم التحقيق في مقتل مدنيين بمدينة بوتشا ...
وزير خارجية أوكرانيا يتهم لافروف بالتواطؤ في «جرائم حرب روسية»
وزير خارجية أوكرانيا يتهم لافروف بالتواطؤ في «جرائم حرب روسية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
المزيد
روسيا تعترف بتكبدها خسائر كبيرة في أوكرانيا
روسيا تعترف بتكبدها خسائر كبيرة في أوكرانيا...
الولايات المتحدة تنهي علاقاتها التجارية مع روسيا
الولايات المتحدة تنهي علاقاتها التجارية مع روسيا...
رئيس وزراء لبنان يوضح أهمية الحصول على مساعدة الـ3 مليارات دولار من صندوق النقد
رئيس وزراء لبنان يوضح أهمية الحصول على مساعدة الـ3 مليارات ......
وزير خارجية أوكرانيا يتهم لافروف بالتواطؤ في «جرائم حرب روسية»
وزير خارجية أوكرانيا يتهم لافروف بالتواطؤ في «جرائم حرب ......
الأمم المتحدة تعتزم التحقيق في مقتل مدنيين بمدينة بوتشا الأوكرانية
الأمم المتحدة تعتزم التحقيق في مقتل مدنيين بمدينة بوتشا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط