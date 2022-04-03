زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة ستُبث في وقت لاحق الأحد في الولايات المتحدة، القوات الروسية بارتكاب «إبادة» في أوكرانيا.

وقال لقناة «سي بي إس» الأميركية، بحسب مقتطفات من المقابلة «هذه إبادة جماعية. إلغاء الأمّة الكاملة والناس»، مضيفًا «نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مئة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات»، وفق «فرانس برس».

«مجزرة متعمدة» في بوتشا

واتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأحد، روسيا بارتكاب «مجزرة متعمدة» في بوتشا، غداة العثور على عشرات الجثث في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب كييف، بعد تحريرها من القوات الروسية.

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وكتب كوليبا، على «تويتر»: «إن مجزرة بوتشا كانت متعمدة.. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.. يجب أن نوقفهم ونطردهم.. أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالًا».

الهجمات الروسية

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأحد، إلى التحقيق في الهجمات الروسية على مدنيين أوكرانيين، باعتبارها «جرائم حرب»، مع تزايد الأدلة على ارتكاب «أعمال مروعة» في مدينتي إيربين وبوتشا.

وقالت تراس، في بيان، إن الحكومة البريطانية ترى «أدلة متزايدة على ارتكاب قوات الغزو أعمالًا مروعة في مدن مثل إيربين وبوتشا»، مؤكدة أنه «يجب التحقيق في الهجمات العشوائية على مدنيين أبرياء أثناء الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، باعتبارها جرائم حرب».

تدمير مصفاة نفط وثلاثة مستودعات

أعلنت روسيا، الأحد، وهو اليوم الـ39 للحرب في أوكرانيا، تدمير مصفاة نفط وثلاثة مستودعات وقود بالقرب من منطقة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، قائلةً إن كييف استخدمتها لتزويد قواتها بالإمدادات قرب مدينة ميكولايف.

وقال حاكم منطقة بولتافا الأوكرانية، دميترو لونين، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إن مصفاة نفط كريمنشوك دمرت بالكامل بعد هجوم روسي، مضيفا «أخمد الحريق في المصفاة لكن المنشأة دُمرت بالكامل ولم تعد قادرة على العمل»، وفق وكالة رويترز للأنباء.

إجلاء سكان من ماريوبول المحاصرة

في تلك الأثناء، يستمر العمل على إجلاء السكان بمساعدة الصليب الأحمر من مدينة ماريوبول المحاصرة، الأحد، وفق ما قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك. وأضافت فيريشتشوك، في مقطع مصور نشر على الإنترنت، «ستحاول سبع حافلات الاقتراب من ماريوبول ترافقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، موضحة أن 17 حافلة ستكون جاهزة لإجلاء الناس من ماريوبول وبيرديانسك.

وعلى صعيد المفاوضات، قالت روسيا، الأحد، إن محادثات السلام لم تحرز تقدمًا كافيًا لعقد اجتماع على مستوى القادة، وإن موقف موسكو بشأن وضع القرم ودونباس لم يتغير، وفق ما نقلت رويترز.

وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عبر تطبيق «تليغرام»، أن أوكرانيا بدأت في إظهار نهج أكثر واقعية في محادثات السلام، مشيرًا إلى أنها وافقت على أن تكون محايدة ولا تمتلك أسلحة نووية وألا تنضم إلى تكتل عسكري، وأن ترفض استضافة قواعد عسكرية.