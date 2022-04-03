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سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 09:13 صباحا
سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الأوكرانية
جثث في أحد شوارع مدينة بوتشا في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، 2 أبريل 2022. (أ ف ب)|
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 سمعت سلسلة انفجارات، صباح الأحد، في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود في جنوب غرب أوكرانيا، على ما أفادت وكالة «فرانس برس». 

ووقعت الانفجارات قرابة الساعة السادسة صباحًا (3.00 ت غ) في منطقة صناعية على ما يبدو من المدينة الساحلية الاستراتيجية، وتصاعدت ثلاثة أعمدة من الدخان الأسود على الأقل وألسنة نار.

يأتي ذلك فيما يسعى مسؤول كبير من الأمم المتحدة، الأحد، في موسكو للتوصل إلى «وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية» في أوكرانيا، حيث أفيد بتجاوزات في حق مدنيين في منطقة كييف التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، فيما سمعت سلسلة انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية». وأعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية تنسحب من مدن أساسية في محيط العاصمة كييف وتشيرنيغيف في الشمال لإعادة الانتشار في الشرق والجنوب؛ بهدف «الحفاظ على السيطرة» على المناطق التي تحتلها هناك.

وبعد أكثر من شهر على بدء الهجوم الروسي، أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، السبت، «تحرير إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها من الغزاة». لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد على «فيسبوك» بأن الروس بانسحابهم سواء «من تلقاء أنفسهم» أو بعد معارك يتركون خلفهم «خرابًا كاملًا والكثير من المخاطر» وحذر بأن «القصف يمكن أن يتواصل» متهمًا العسكريين الروس بـ«تلغيم الأراضي التي ينسحبون منها ومنازل وذخائر وحتى الجثث».

 

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