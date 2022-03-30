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زيلينسكي يدعو النروج لزيادة إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 مارس 2022, 03:27 مساء
زيلينسكي يدعو النروج لزيادة إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، النروج ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي بعد روسيا، إلى زيادة إمدادات الطاقة إلى بلاده والاتحاد الأوروبي.

في كلمة عبر الفيديو أمام البرلمان النروجي، اعتبر زيلينسكي أن السفن الروسية «لا ينبغي أن يكون لها الحق في استخدام موانئ العالم الحر»، بحسب «فرانس برس».

إشارات «إيجابية» من محادثات السلام 
وأكد الرئيس الأوكراني، أمس الثلاثاء، وجود إشارات «إيجابية» من محادثات السلام الأوكرانية الروسية التي عقدت في اسطنبول، لكنه تعهد بأن كييف لن تخفض دفاعاتها.

وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو مساء الثلاثاء: «يمكننا القول إن الإشارات التي نسمعها من المفاوضات إيجابية، لكن تلك الإشارات لا تخفي الانفجارات أو القذائف الروسية». كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكوكه بشأن خطة موسكو المعلنة لتخفيف التصعيد عسكري، قائلاً: «لن نخفض جهودنا الدفاعية».

560 مليار دولار خسائر الحرب في أوكرانيا
قدرت الحكومة الأوكرانية، الإثنين، الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب مع روسيا بأكثر من 560 مليار دولار، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، الإثنين، عبر «فيسبوك». 

ولفتت الوزيرة إلى أن «التأثير المباشر للأضرار» منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير يُقدر بـ«564.9  مليار دولار»، يضاف إليه «التأثير غير المباشر للمعارك» على الاقتصاد، بما فيه زيادة البطالة وانخفاض نسبة الاستهلاك وتراجع ايرادات الدولة، وفق «فرانس برس». 

أكبر الخسائر على مستوى البنى التحتية
وأشارت سفيريدنكو إلى أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البنى التحتية، حيث «تدمر جزئيًا أو بالكامل نحو 8 آلاف كيلومتر» بالإضافة إلى «عشرات محطات القطارات والمطارات» بقيمة 108.5 مليار يورو.  

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وتحدثت عن تدمير عشرة ملايين متر مربع من المساحات السكنية، بالإضافة إلى مئتي ألف سيارة خلال أربعة أسابيع ونصف. وقدرت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ102 مليار يورو في العام 2022، أي انكماش أكثر من 55% من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021. 

 موازنة أوكرانيا تنخفض بـ43.8 مليار دولار
وأوضحت أن موازنة الدولة الأوكرانية قد تنخفض بـ43.8 مليار دولار، أي بتراجع بنحو 90% عن الموازنة السنوية التي كانت متوقعة لأوكرانيا. وقالت وزيرة الاقتصاد عبر «فيسبوك»: «تتغير الأرقام كل يوم، وللأسف إنها ترتفع».

وتابعت: «لذا، ستطالب أوكرانيا (...) المعتدي بتعويض مالي (...) إن كان من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر  للأصول الروسية المجمدة (حاليًا) في أوكرانيا إلى الدولة».

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