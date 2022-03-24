الأمم المتحدة تدعو كوريا الشمالية لتجنب تأجيج التوترات في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الأمم المتحدة، الخميس، «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًّا عابرًا للقارات، ودعت «بيونغ يانغ» إلى وقف أي عمل يعتبر «غير مجدٍ» ويؤجج التوترات في آسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال ستيفان دوغاريك، اناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن «إطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على مخاطر تؤدي إلى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة. ويحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كوريا الشمالية على عدم اتخاذ مزيد التدابير التي قد تأتي بنتائج عكسية».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إين، أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكّل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ سلاحًا على هذا القدر من القوة منذ 2017.