سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الخميس، أنه أطلق صواريخ عدة ردًا على إطلاق كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم، صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات سقط في بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات، قامت جيوشنا بشكل مشترك بإطلاق صواريخ من البر والبحر والجو» في بحر اليابان اعتبارًا من الساعة 16:25 (07:25 ت غ).

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس هو صاروخ بالستي عابر للقارات، ما يشكّل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.

وقال مون في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن الخطوة التي قامت بها جارة بلاده الشمالية تشكل «خرقًا لتعليق إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون المجتمع الدولي»، وخرقًا أيضًا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

سقوط المقذوف الكوري شمالي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

إلى ذلك، أعلنت اليابان أن مقذوفًا كوريًا شماليًا يُرجّح أنه صاروخ بالستي عابر للقارات، سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، على بُعد نحو 150 كيلومترًا إلى الغرب من سواحلها الشمالية، وفق مسؤولين حكوميين.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي: «تحليلنا الراهن يؤشر إلى أن صاروخًا بالستيًا حلّق مدة 71 دقيقة وسقط قرابة الساعة 15:44 (06:44 ت غ) في المياه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان، على مسافة نحو 150 كلم شرق شبه جزيرة هوكايدو أوشيما»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ورجح الوزير الياباني أن يكون «صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات»؛ نظرًا إلى تحليقه على ارتفاع أكثر من ستة آلاف متر.