Atwasat

زيلينسكي للحكومة الإسرائيلية: لديكم نظام دفاع متطور فلماذا لا تدعموننا ضد روسيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 10:02 مساء
زيلينسكي للحكومة الإسرائيلية: لديكم نظام دفاع متطور فلماذا لا تدعموننا ضد روسيا؟
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
alwasat radio

دخل الغزو الروسي على أوكرانيا يومه الخامس والعشرين بمزيد من التصعيد في الميدان من القوات الروسية التي أكدت استخدامها لصواريخ «الخنجر» فرط - صوتية، وهو تصعيد لافت ويحمل رسائل تحذيرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

 في الأثناء قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي يقترب من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. تابعوا معنا مفكرة أحداث اليوم الـ25 من الحرب الروسية على أوكرانيا في جوانبها المختلفة، وفق «فرانس برس».

 مقتل قائد كبير في أسطول البحر الأسود الروسي 
وأعلن ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول يوم الأحد مقتل قائد كبير في أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا. وقال رازفوجاييف عبر تطبيق تليغرام إن القبطان أندريه بالي نائب قائد الأسطول‭‭‭ ‬‬‬لقي حتفه أثناء القتال في مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا.

-  روسيا تقصف أوكرانيا بصواريخ «كروز» من البحربن الأسود و«قزوين»|
-  «الأمم المتحدة»: 10 ملايين فروا من منازلهم في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

تقع سيفاستوبول، وهي قاعدة رئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في العام 2014.

زيلينسكي: حان الوقت لأن تتخذ إسرائيل «خيارها» وتدعم أوكرانيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للكنيست عبر الفيديو، الأحد إن على إسرائيل أن تتقبل نتيجة الخيارات التي تتخذها بخصوص ما إذا كانت ستساعد في حماية أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وتساءل زيلينسكي بخصوص تردد إسرائيل في بيع منظومة القبة الحديدية الدفاعية لأوكرانيا مشبهًا الهجوم الروسي «بالحل النهائي» الذي تمثل في خطة ألمانيا النازية لإبادة اليهود.

وأضاف «الجميع يعرفون أن منظومات الدفاع الصاروخي الخاصة بكم هي الأفضل.. وأن بوسعكم يقينا مساعدة شعبنا وإنقاذ أرواح الأوكرانيين واليهود الأوكرانيين».

ومضى يقول «بمقدورنا أن نتساءل لماذا لا نستطيع تلقي أسلحة منكم. لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات قوية على روسيا أو لا تضغط على شركات روسية. في الحالتين، القرار لكم، الإخوة والأخوات، وبعد ذلك يجب أن تتقبلوا نتيجة إجابتكم». وتنفي روسيا استهداف مدنيين فيما تصفه بأنه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

«بدون مفاوضات لن نوقف الحرب»
كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه «مستعد لمفاوضات» مع فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه «بدون مفاوضات، لن نوقف الحرب» التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وقال في مقابلة بثتها شبكة «سي إن إن» الأميركية الأحد «أنا مستعد لمفاوضات مع (فلاديمير بوتين). لقد كنت مستعدًا خلال العامين الماضيين وأعتقد أنه دون مفاوضات لن تتوقف الحرب».

ودافع عن عقد عدة جولات من المفاوضات بين كييف وموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، قائلاً إن لها «قيمة كبيرة». وقال «إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1 بالمئة فقط لوقف هذه الحرب، فعلينا اغتنامها».

وأكدت تركيا التي تكثف جهود الوساطة بين موسكو وكييف الأحد أن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدمًا في مفاوضاتهما. وأضاف الرئيس الأوكراني أنه في مواجهة دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا لـ«إبادة السكان»، يجب استخدام كل أشكال، وكل فرص إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث إلى بوتين». وحذر قائلاً «إذا فشلت هذه المحاولات، فهذا يعني أن (الصراع في أوكرانيا) هو حرب عالمية ثالثة».

ودعا زيلينسكي أمس إلى إجراء مفاوضات، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال «حان وقت الاجتماع. حان وقت الحديث. حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية

خسارة الصفاقسي تؤهل أهلي طرابلس للدور الثاني في الكونفدرالية
بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي

بالصور: السفارة الليبية في القاهرة تكرم بطل العرب في الشطرنج يوسف الحصادي
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟

الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع

أسعار المعادن لن تتوقف عن الارتفاع والتضخم يهدد الجميع
دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس

دراجو المدينة أبطال سباق طرابلس السادس
الرئيس الأوكراني: حصار ماريوبول رعب سيبقى في الأذهان قرونا

الرئيس الأوكراني: حصار ماريوبول رعب سيبقى في الأذهان قرونا
«أرامكو» السعودية تعلن 124% زيادة في أرباحها خلال 2021

«أرامكو» السعودية تعلن 124% زيادة في أرباحها خلال 2021
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني

مصدر لـ«الوسط»: كورنثيانز مارتينيز مديرا فنيا للمنتخب الوطني
الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير

الصين: مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان تصرف استفزازي وخطير
«فرانس برس»: دور غير مسبوق للعملات الرقمية المشفرة في النزاع الدائر بأوكرانيا

«فرانس برس»: دور غير مسبوق للعملات الرقمية المشفرة في النزاع الدائر بأوكرانيا
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات

واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد مشوار 279 هدفا في الدوري الليبي الممتاز
الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»

الاتحاد وليوباردس يصلان إلى بنغازي قبل مواجهة «الكونفدرالية»
أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا

أنشيلوتي يخرج بنبأ غياب بنزيمة عن كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.. رسميا
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917

موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟

لماذا ارتفع الذهب رغم رفع الفائدة الأميركية؟ وهل سيأتي الهبوط قريبًا؟
بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
الوكالة الصينية: ماذا جاء في حديث الرئيسين الأميركي والصيني؟
«الأمم المتحدة»: 10 ملايين فروا من منازلهم في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
«الأمم المتحدة»: 10 ملايين فروا من منازلهم في أوكرانيا منذ بدء ...
«فرانس برس»: كوريا الشمالية تقوم بتجارب براجمات الصواريخ
«فرانس برس»: كوريا الشمالية تقوم بتجارب براجمات الصواريخ
ألمانيا تتوجه نحو قطر لإيجاد بديل للغاز الروسي
ألمانيا تتوجه نحو قطر لإيجاد بديل للغاز الروسي
«فرانس برس»: غوتيريس عاجز أمام حرب روسيا في أوكرانيا
«فرانس برس»: غوتيريس عاجز أمام حرب روسيا في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء الدولية
روسيا تحذر من أن تؤدي العقوبات الغربية إلى سقوط محطة الفضاء ......
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى الإمارات
واشنطن تشعر «بخيبة أمل عميقة» بسبب زيارة الرئيس السوري إلى ......
(فيديو) موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا
(فيديو) موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال ......
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب روسيا
بوتين: لا حوار حول السلام في أوكرانيا إلا بعد قبول كل مطالب ......
المزيد
زيلينسكي للحكومة الإسرائيلية: لديكم نظام دفاع متطور فلماذا لا تدعموننا ضد روسيا؟
زيلينسكي للحكومة الإسرائيلية: لديكم نظام دفاع متطور فلماذا ......
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون البرازيلية
فرانس برس: العثور على طفلين تاها 25 يوما في غابات الأمازون ......
صراع مشاريع قوانين الإجهاض يثير الجدل في الولايات المتحدة
صراع مشاريع قوانين الإجهاض يثير الجدل في الولايات المتحدة...
«فرانس برس»: غوتيريس عاجز أمام حرب روسيا في أوكرانيا
«فرانس برس»: غوتيريس عاجز أمام حرب روسيا في أوكرانيا...
ألمانيا تتوجه نحو قطر لإيجاد بديل للغاز الروسي
ألمانيا تتوجه نحو قطر لإيجاد بديل للغاز الروسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط