زيلينسكي للحكومة الإسرائيلية: لديكم نظام دفاع متطور فلماذا لا تدعموننا ضد روسيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

دخل الغزو الروسي على أوكرانيا يومه الخامس والعشرين بمزيد من التصعيد في الميدان من القوات الروسية التي أكدت استخدامها لصواريخ «الخنجر» فرط - صوتية، وهو تصعيد لافت ويحمل رسائل تحذيرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

في الأثناء قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي يقترب من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. تابعوا معنا مفكرة أحداث اليوم الـ25 من الحرب الروسية على أوكرانيا في جوانبها المختلفة، وفق «فرانس برس».

مقتل قائد كبير في أسطول البحر الأسود الروسي

وأعلن ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول يوم الأحد مقتل قائد كبير في أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا. وقال رازفوجاييف عبر تطبيق تليغرام إن القبطان أندريه بالي نائب قائد الأسطول‭‭‭ ‬‬‬لقي حتفه أثناء القتال في مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا.

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تقع سيفاستوبول، وهي قاعدة رئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في العام 2014.

زيلينسكي: حان الوقت لأن تتخذ إسرائيل «خيارها» وتدعم أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للكنيست عبر الفيديو، الأحد إن على إسرائيل أن تتقبل نتيجة الخيارات التي تتخذها بخصوص ما إذا كانت ستساعد في حماية أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

وتساءل زيلينسكي بخصوص تردد إسرائيل في بيع منظومة القبة الحديدية الدفاعية لأوكرانيا مشبهًا الهجوم الروسي «بالحل النهائي» الذي تمثل في خطة ألمانيا النازية لإبادة اليهود.

وأضاف «الجميع يعرفون أن منظومات الدفاع الصاروخي الخاصة بكم هي الأفضل.. وأن بوسعكم يقينا مساعدة شعبنا وإنقاذ أرواح الأوكرانيين واليهود الأوكرانيين».

ومضى يقول «بمقدورنا أن نتساءل لماذا لا نستطيع تلقي أسلحة منكم. لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات قوية على روسيا أو لا تضغط على شركات روسية. في الحالتين، القرار لكم، الإخوة والأخوات، وبعد ذلك يجب أن تتقبلوا نتيجة إجابتكم». وتنفي روسيا استهداف مدنيين فيما تصفه بأنه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

«بدون مفاوضات لن نوقف الحرب»

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه «مستعد لمفاوضات» مع فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه «بدون مفاوضات، لن نوقف الحرب» التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وقال في مقابلة بثتها شبكة «سي إن إن» الأميركية الأحد «أنا مستعد لمفاوضات مع (فلاديمير بوتين). لقد كنت مستعدًا خلال العامين الماضيين وأعتقد أنه دون مفاوضات لن تتوقف الحرب».

ودافع عن عقد عدة جولات من المفاوضات بين كييف وموسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، قائلاً إن لها «قيمة كبيرة». وقال «إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1 بالمئة فقط لوقف هذه الحرب، فعلينا اغتنامها».

وأكدت تركيا التي تكثف جهود الوساطة بين موسكو وكييف الأحد أن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدمًا في مفاوضاتهما. وأضاف الرئيس الأوكراني أنه في مواجهة دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا لـ«إبادة السكان»، يجب استخدام كل أشكال، وكل فرص إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث إلى بوتين». وحذر قائلاً «إذا فشلت هذه المحاولات، فهذا يعني أن (الصراع في أوكرانيا) هو حرب عالمية ثالثة».

ودعا زيلينسكي أمس إلى إجراء مفاوضات، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال «حان وقت الاجتماع. حان وقت الحديث. حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا».