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روسيا تقصف أوكرانيا بصواريخ «كروز» من البحربن الأسود و«قزوين»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 12:01 مساء
روسيا تقصف أوكرانيا بصواريخ «كروز» من البحربن الأسود و«قزوين»
معدات روسية تواصل التقدم نحو الحدود الأوكرانية. (بي بي سي)
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن قواتها قصفت أوكرانيا بصواريخ «كروز» من سفن في البحر الأسود وبحر قزوين، وأطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، إن روسيا نفذت ضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مساء السبت وصباح اليوم الأحد، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف أن «صواريخ كروز من طراز كاليبر أُطلقت من مياه البحر الأسود على مصنع نيجين، الذي يقوم بإصلاح العربات المدرعة الأوكرانية التي تضررت خلال القتال».

وأردف كوناشينكوف، قائلًا إن روسيا أطلقت صواريخ «كروز» من طراز «كاليبر» من بحر قزوين وصواريخ «كينغال»، التي تعني «الخنجر» وتفوق سرعتها سرعة الصوت، من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم لتدمير منشأة لتخزين الوقود يستخدمها الجيش الأوكراني.

كما قصفت القوات الروسية مركزًا للاستعداد العسكري، حيث يتمركز مقاتلون أجانب انضموا إلى قوات أوكرانيا، بحسب «رويترز».

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وآثار مخاوف من اندلاع مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة، أكبر قوتين نوويتين في العالم.

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