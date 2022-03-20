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مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 01:34 صباحا
مظاهرات في إسبانيا احتجاجا على غلاء المعيشة
متظاهرون يرفعون الأعلام الإسبانية خلال تظاهرات ضد ارتفاع الاسعار في مالاغا، 19 مارس 2022. (أ ف ب)
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خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسبانيا، السبت، تلبية لدعوة اليمين المتطرف، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا. 

ونُظّمت تجمعات في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد بدعوة من حزب «فوكس» (Vox) اليميني المتطرف، وسط استياء اجتماعي متزايد من التضخم الذي بلغ قرابة 8% في أعلى مستوياتها منذ 35 عامًا، ما يجعل أسر كثيرة تواجه صعوبات لدفع فواتيرها، وفق وكالة «فرانس برس».

وتجمع عدة آلاف أمام مبنى بلدية مدريد، ملوحين بالأعلام الإسبانية ورددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء، الاشتركي بيدرو سانشيز، وهتفوا «سانشيز، أنت قمامة، خفّض فواتيرنا!».

«لن نغادر حتى تسقطع الحكومة»
وقال زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال وسط هتافات الحشود: «لدينا أسوأ حكومة. إنها ليست حكومة، إنها مصنع بؤس (...) ينهب ويبتز العمال من خلال الضرائب التعسفية. لن نغادر الشوارع حتى تسقط الحكومة غير الشرعية». 

بدورها، أوضحت المتظاهرة أنابيل (56 عامًا) التي لم تذكر اسم عائلتها، لـ«فرانس برس» أن هذه الحكومة «تأخذ منا كل شيء»، وقالت: «يرفعون أسعار الكهرباء والغاز ويقولون إن ذلك بسبب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لكن هذه كذبة. كان الأمر على هذا النحو من قبل». 

في فبراير، بلغت نسبة التضخم 7.6% على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ 35 عامًا. وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 72% في إسبانيا، وهي واحدة من أعلى الزيادات في الاتحاد الأوروبي. كما أن الأسعار ارتفعت أكثر منذ هجوم روسيا على أوكرانيا. 

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إضراب سائقي الشاحنات الإسبانية
وبدأ سائقو الشاحنات الإسبانية الاثنين إضرابًا لأجل غير مسمى بسبب ارتفاع أسعار الوقود، الذي تسبب بإغلاق طرق وخروج تظاهرات ما أدى إلى مشكلات في الإمدادات.

كذلك دفع ارتفاع الأسعار اتحاد العمال العام ونقابة اللجان العمالية، وهما أكبر نقابتين في إسبانيا، للدعوة إلى إضراب على مستوى البلاد في 23 مارس. ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن إجراءات لتخفيض أسعار الطاقة والوقود في 29 مارس. 

واتهم الوزير فيليكس بولانوس، اليمين المتطرف بتعقيد الوضع، وقال للتلفزيون الإسباني الرسمي «إنهم ليسوا وطنيين، إنهم مثيرو شغب». ويقوم سانشيز بجولة أوروبية للضغط من أجل استجابة مشتركة من الاتحاد الأوروبي على ارتفاع أسعار الطاقة. 

وتحث مدريد شركاءها الأوروبيين منذ شهور على تغيير الآلية التي تربط أسعار الكهرباء بسوق الغاز، ولم تجرى الاستجابة لهذه الدعوات بعد رغم دعم باريس.

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