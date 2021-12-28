برمزية سياسية.. إسبانيا تقر ميزانية قياسية للعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 10:36 مساء
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير بتاريخ 14 أكتوبر 2021 (فرانس برس)

أقر البرلمان الإسباني، الثلاثاء، ميزانية العام 2022 التي تميزت بمستوى إنفاق قياسي، وعديد الإجراءات الاجتماعية، علمًا بأنها ممولة بأكثر من 10% من مخصصات أوروبية، على أمل البدء بطي صفحة وباء «كوفيد-19».

وللسنة الثانية على التوالي تنجح فيها الحكومة اليسارية الأقلية في تمرير مشروع الميزانية. ويحظى ذلك بأهمية سياسية بقدر ما هي اقتصادية، لأن الموافقة على ميزانية العام 2022 تضمن استمرار حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي العام 2023، إذ يمكنها إذا لزم الأمر تجديد الميزانية لسنة إضافية.

ولفت بيان حكومي إلى أن 15 حزبًا صوت لصالح الميزانية بين مجلسي النواب والشيوخ، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- إسبانيا تقترح على الاتحاد الأوروبي شراء الغاز جماعيا لمواجهة ارتفاع الأسعار

وصوت النواب الذين وافقوا على مشروع قانون المالية هذا في 25 نوفمبر، الثلاثاء، لصالح تعديل صغير بقيمة 1.6 مليون يورو، إضافة الأسبوع الماضي مجلس الشيوخ ودفع لتصويت جديد على القانون برمته. وحظي النص بموافقة غالبية واسعة من 281 عضوًا من أصل 344 مقابل 62 صوتًا، رافضًا وامتناع واحد.

خطة الإنعاش الأوروبية
تنص الميزانية على مستوى غير مسبوق من الإنفاق بقيمة 240 مليار يورو، ما يصل إلى 26.3 مليار، منها ممول عبر خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة التي من المتوقع أن تكون مدريد أحد المستفيدين الرئيسيين منها بـ140 مليار يورو مدى ست سنوات. وتلقت إسبانيا الدفعة الأولى من عشرة مليارات هذا العام.

وتتضمن عدة إجراءات مهمة مثل إعادة تقييم المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي الدولة التي سترتفع بنسبة 2% مطلع العام، وذلك وفاءً بوعود السلطة التنفيذية. كما تشمل الإجراءات إعانة إيجار بقيمة 250 يورو شهريًّا لصالح من تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا من ذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن منحة ثقافية بقيمة 400 يورو للشباب.

أضرار جائحة كورونا
وإسبانيا من بين أكثر دول أوروبا تضررًا من جائحة «كوفيد»، التي قوضت القطاع السياحي المشغل لـ13% من القوة العاملة في البلاد، وأدت الى ارتفاع التضخم إلى 5.5%، وقلصت الناتج المحلي الإجمالي بـ10% العام 2020.

وتتوقع الميزانية تراجع العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 8.4% العام 2021. لكن هذا الهدف الطموح للغاية يستند إلى توقعات نمو بنسبة 7% في العام 2022، التي يعتبرها عديد الاقتصاديين غير واقعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. «برشلونة» يعلن إصابة رابعة بين صفوفه بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
مواجهات عربية مثيرة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تغطية خاصة | مصير الانتخابات ما بعد 24 ديسمبر (1)
فيديو
كاركاتير خيري - مطالب بإجراء الانتخابات وإنهاء ولاية الأجسام السياسية القائمة
كاريكاتير
الليبيون والكورونا والهجرة والانتخابات!
وجهات نظر
دليل أكسفورد ومصلحة الجمارك الليبية
وجهات نظر
الموت يغيب الفنان السوري محمد الشماط نجم «باب الحارة»
ثقافة وفن
السايح: مئات المرشحين لانتخابات «النواب» مدانون بجرائم سرقة ومخدرات وزنا
ليبيا
السايح يشرح مفهوم «القوة القاهرة» أمام العملية الانتخابية
ليبيا
السايح: القضاء لم ينصف مفوضية الانتخابات.. ولن نتحمل ترشح مزورين
ليبيا
بالصور.. ليبيا تتوج بـ6 ميداليات برونزية في افتتاح «عربية الأثقال»
رياضة محلية
الدوري الإنجليزي.. 103 إصابات بـ«كورونا» في أسبوع
رياضة عالمية
جريدة بريطانية تكشف تفاصيل حول محاولة «اغتيال» الملكة إليزابيث
دولى
رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من «غلوب سوكر»
رياضة عالمية
«طباخ بوتين»: ثلاث شخصيات قوية فقط في ليبيا والباقي مجرد «دمى»
ليبيا
جدول مباريات الأسبوع السابع بالدوري الممتاز
رياضة محلية
تطورات المتحور: «أوميكرون» ينشر الفوضى في الأجواء.. وفرنسا تستعد لتشديد ...
دولى
إقالة مدرب الأهلي طرابلس الفرنسي سيموندي وتعيين التونسي زميط موقتا
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نشطاء وسياسيون: «النواب» يخلط الأوراق ويلبس «المفوضية» فشله