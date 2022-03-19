روسيا تؤكد استخدام صواريخ فرط صوتية في غرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أنها استخدمت أمس الجمعة صواريخ «كينجال» فرط الصوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا.

وتفيد موسكو أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي. وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية الروسية للأنباء أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

يأتي ذلك فيما جرت جولات تفاوض عدة حضوريًا بين كييف وموسكو، مند بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، ويباشر وفدا البلدين الجولة الرابعة الإثنين عن بُعد.