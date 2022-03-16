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الامم المتحدة تعتمد 15 مارس يوما لمكافحة «الاسلاموفوبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 11:08 صباحا
الامم المتحدة تعتمد 15 مارس يوما لمكافحة «الاسلاموفوبيا»
اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول الهجوم الروسي على أوكرانيا، 1 مارس 2022. (أ ف ب)
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اعتمدت الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا اقترحته باكستان يعتبر 15 مارس من كل عام يومًا لمكافحة «الإسلاموفوبيا». 

ويدعو النص غير الملزم إلى «تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات»، وفق وكالة «فرانس برس». 

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كذلك، يعبر القرار عن «الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم وكذلك كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي».

ويدعو النص جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية «إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا».

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