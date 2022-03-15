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زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 05:44 مساء
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنتنرت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه «يجب أن نعترف» بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حين أن هذا الملف هو أحد الأسباب التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لبلاده.

وأضاف الرئيس الأوكراني في مؤتمر عبر الفيديو خلال اجتماع لقادة قوة المشاة المشتركة، وهو تحالف تقوده بريطانيا «سمعنا لسنوات أن الأبواب مفتوحة، لكننا سمعنا أيضًا أنه لا يمكننا الانضمام (إلى الناتو). هذه هي الحقيقة ويجب أن نعترف بها»، وفق «فرانس برس».

زيارة رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا
في غضون ذلك، يزور رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا الثلاثاء العاصمة الأوكرانية كييف، بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي، حسبما أعلنت الحكومة البولندية في بيان.

وسيتوجّه رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ونظيره التشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز يانسا إلى كييف اليوم كممثلين عن المجلس الأوروبي، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال، بحسب البيان.

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وأشار بيان الحكومة البولندية إلى أن «هدف الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بكامله لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين».  وتنظم الزيارة «بالاتفاق مع» رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بحسب البيان أيضًا.

 ضربة تطال مبنى سكني
أسفرت ضربة طالت مبنى سكنيًا في العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل شخصين على الأقل الثلاثاء، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ في وقت تعرّضت عدة مناطق من العاصمة لهجمات، قبيل استئناف المحادثات بين هذه الأخيرة وموسكو.

روسيا تفرض عقوبات على بايدن ووزير خارجيته بلينكن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، فرض عقوبات على الرئيس الأميركي جو بايدن و12 شخصية أخرى ردًا على سلسلة من العقوبات غير المسبوقة التي تحظر، من بين أمور أخرى، دخول الولايات المتحدة لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي. 

وضمت القائمة الروسية التي أعلنت عنها الخارجية، وتم إقرارها، بحسب البيان، على أساس المعاملة بالمثل، الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وعدد من رؤساء الاقسام والشخصيات الأميركية. 

عقوبات أميركية جديدة على روسيا ولوكاشنكو
وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو فيما تسعى واشنطن إلى معاقبة الدول التي أيدت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية لوكاشنكو بأنه «رئيس حكومة فاسدة في بيلاروسيا التي تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه». كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته.
وذكرت رويترز نقلاً عن مسؤول أميركي أن العقوبات شملت قاضيًا روسيًا أيضًا.

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