ماكرون يقترح تقديم «حماية قنصلية» لصحفية روسية احتجت على الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تقديم حماية قنصلية لصحفية روسية، تواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة، بعدما لوحت على الهواء مباشرة بشعار يحتج على غزو روسيا لأوكرانيا.

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وأوضح ماكرون «سنبدأ جهودًا دبلوماسية تهدف إلى توفير حماية (لها)، إما من خلال السفارة أو عبر اللجوء.. وسأقدم هذا الاقتراح للرئيس بوتين في محادثاتي المقبلة معه بطريقة مباشرة»، وفق وكالة فرانس برس.