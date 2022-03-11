قصف جوي على مدينة دنيبرو وفرار 2.5 مليون شخص من أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الطوارئ الأوكرانية أن ضربات جوية أصابت، الجمعة، مناطق مدنية في مدينة دنيبرو الأوكرانية التي لم يطلها القصف الروسي من قبل، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة فرار 2.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الإدارة في بيان صباح الجمعة إن «ثلاث غارات جوية جرت في المدينة وأصابت روضة أطفال ومبنى سكنيا ومصنع أحذية من طابقين اندلع فيه حريق»، موضحة أن «شخصا واحدا توفي».

وأعلن الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بول ديلون، على «تويتر» لقد «هرب مليونان ونصف المليون شخص من أوكرانيا حتى الآن، بينهم 116 ألفا هم مواطنو دول ثالثة».