الكرملين عن إرسال طائرات «ميغ- 29» إلى أوكرانيا: سيناريو خطير

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الكرملين، الأربعاء، باقتراح بولندا نقل طائرات «ميغ-29» إلى الأميركيين لترسل بعدها إلى كييف، معتبرًا أن هذا الإجراء «سيناريو خطر» في حال تحقق.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: «هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطرًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

«أرسلوا إلينا الطائرات»

وحض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الدول الغربية على اتخاذ «قرار بأسرع وقت» بشأن إرسال مقاتلات «ميغ-29» وضعتها بولندا في التصرف لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث عبر قناته على «تلغرام»: «اتخذوا قرارًا في أسرع وقت، أرسلوا إلينا الطائرات»، داعيًا إلى درس الاقتراح البولندي «فورًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وارسو، الثلاثاء، أنها وضعت في تصرف واشنطن طائرات «ميغ-29» سوفياتية الصنع، لترسلها بعد ذلك إلى كييف لكن واشنطن اعتبرت ان الاقتراح «غير قابل للتطبيق».

رفض أميركي لحظر جوي فوق أوكرانيا

وتأتي مطالبات زيلينسكي الأخيرة بعدما رفضت الولايات المتحدة مرارًا طلبه بإقامة منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا. حتى أن البيت الأبيض شدد على عدم إمكانية فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق الممرات الإنسانية في أوكرانيا؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الصراع وبالتالي حرب أميركية روسية.

وأوضح أن هذه الخطوة ستتطلب إسقاط الطائرات الروسية إذا حلقت في المنطقة، حتى لو كانت تغطي منطقة أصغر، وبالتالي يقود لحرب مع موسكو، وهو أمر لا ينوي الرئيس الأميركي، جو بايدن، القيام به.

وبنهاية اليوم تدخل العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، أسبوعها الثالث وسط تأكيد دول غربية في طليعتها الولايات المتحدة وبريطانيا، أن الجيش الروسي يواجه «مقاومة شرسة» في أراضي الجارة الغربية، رغم تحقيقه «بعض التقدم» في الجنوب والشرق الأوكراني.

وتسببت العملية الروسية في استنفار أمني وعسكري كبير في المنطقة، وبين موسكو والغرب أيضًا، وجرت على روسيا موجة عقوبات شملت مختلف القطاعات التجارية والمصرفية حتى أنها طالت الرئيس، فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف.