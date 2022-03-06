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الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 07:01 مساء
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»
صورة مركبة لماكرون وبوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيمانويل ماكرون، الأحد، أنه «سيحقق أهدافه» في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو عبر الحرب» وفق ما أفاد الإليزيه، إثر مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي استمرت ساعة و45 دقيقة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون لاحظ أن بوتين «عازم جدًا على تحقيق أهدافه» وبينها «ما يسميه الرئيس الروسي اجتثاث النازية وتحقيق حياد أوكرانيا»، إضافة إلى الاعتراف باستقلال القرم ودونباس، وهي مطالب تقول باريس إنها «مرفوضة بالنسبة إلى الأوكرانيين، وفق «فرانس برس».

ونفى بوتين «قيام جيشه باستهداف مدنيين» في أوكرانيا، خلال المكالمة الهاتفية مع ماكرون الذي طلب منه عدم تعريض المدنيين للخطر التزامًا بالقانون الدولي، وفق ما أفاد الإليزيه الأحد.

مهاجمة المحطات النووية في أوكرانيا
وأضاف المصدر أن الرئيس الروسي أكد أيضًا أن «مسؤولية السماح للسكان بمغادرة المدن المحاصرة يتحملها الأوكرانيون»، ورد عليه الرئيس الفرنسي أن «الجيش الذي يهاجم هو الجيش الروسي» و«لا سبب لديه للاعتقاد أن الجيش الأوكراني يعرض المدنيين للخطر».

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وأكد بوتين أنه «ليس واردًا» مهاجمة المحطات النووية في أوكرانيا وبينها محطة تشرنوبل، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية الأحد، إثر مكالمة هاتفية بين الرئيسين.

وقالت الرئاسة للصحفيين: «قال الرئيس بوتين إنه ليس واردًا شن هجمات على هذه المحطات. وقال أيضا إنه مستعد لاحترام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف حماية هذه المحطات».  وتعرضت محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية لقصف روسي في الرابع من مارس.

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