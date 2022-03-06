Atwasat

بوتين يتهم كييف بمنع عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 05:27 مساء
بوتين يتهم كييف بمنع عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول
عسكريون أوكرانيون يساعدون مدنيين على إخلاء مدينة إيربين شمال غرب كييف. (أ ف ب)
alwasat radio

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية بإحباط عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.

وخلال المكالمة، أشار بوتين إلى أن «كييف تواصل عدم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول هذه المسائل الإنسانية»، مضيفًا أن «القوميين الأوكرانيين منعوا إجلاء» المدنيين السبت من ماريوبول ومدينة فولنوفاخا القريبة، بحسب ما أورد الكرملين، بحسب «فرانس برس».

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد «توقف» ثاني محاولة لإجلاء المدنيين من مرفأ ماريوبول الاستراتيجي الذي تحاصره القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا. وأفاد الصليب الأحمر في بيان أنه «وسط مشاهد معاناة بشرية هائلة في ماريوبول، توقفت اليوم محاولة ثانية للبدء بإجلاء حوالي مئتي ألف شخص من المدينة»، بعد وقت قصير على فتح المنظمة ممرًا إنسانيًا لإخراجهم.

 تدمير مطار فينيتسيا وسط أوكراينا
وتسعى سلطات ماريوبول إلى إجلاء مدنيين من الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر الأحد، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الروس دمّروا مطار فينيتسيا في وسط البلاد، وسط تواصل المعارك العنيفة في محيط كييف.

دبلوماسيًا، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اتصال مع بوتين الأحد الى «وقف إطلاق نار شامل وعاجل» في أوكرانيا، وحصل اتصال جديد بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، بعد أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربيين من أي تصرف عدائي.

-  روسيا تستأنف «عمليتها» العسكرية ضد ماريوبول الأوكرانية بعد وقف إطلاق النار
-  بلدية «ماريوبول» الأوكرانية ستحاول البدء في إجلاء المدنيين

وفي اليوم الحادي عشر من الحرب، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الفارّين من الغزو الروسي لأوكرانيا تجاوز 1.5 مليون، ما يخلق «أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقمًا» في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت بلدية ماريوبول الأحد أن ممرًا إنسانيًا سيفتح اليوم لإجلاء مدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في جنوب شرق أوكرانيا، بعدما أفشل القصف الروسي محاولة السبت، وفق السلطات الأوكرانية. وأكدت البلدية أنه تم اتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع القوات الروسية في المنطقة. 

ماريوبول تعاني من وضع «صعب جدًا» 
وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو على موقع «يوتيوب» مساء السبت إن ماريوبول تعاني من وضع «صعب جدًا» في ظل «حصار إنساني». وأضاف أن القصف في الأيام الماضية تسبّب في سقوط «آلاف الجرحى» في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 450 ألفًا على سواحل بحر أزوف. 

وأكد منسق حالات الطوارئ في منظمة «أطباء بلا حدود» لوران ليغوزا أن ليس لدى السكان ماء ولا طعام ولا تدفئة ولا كهرباء، لافتًا إلى أن الوضع «كارثي».

وسيشكل سقوط ماريوبول نقطة تحوّل في الغزو الروسي الذي بدأ منذ 24 فبراير. فهو سيسمح بربط القوات القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والتي استولت على ميناءي بيرديانسك وخيرسون الرئيسيين، والقوات الموجودة في دونباس في الشرق حيث توجد مناطق انفصالية موالية للروس. وسيكون في إمكان هذه القوات المعززة حينها الصعود باتجاه وسط أوكرانيا وشمالها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
الجيش الروسي يواصل الاجتياح.. بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من «وضع الدولة»

الجيش الروسي يواصل الاجتياح.. بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من «وضع الدولة»
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا

صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»

الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»
مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى...
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الأوكراني: ضربة روسية تدمر مطار فينيتسيا في وسط البلاد
الرئيس الأوكراني: ضربة روسية تدمر مطار فينيتسيا في وسط البلاد
إردوغان يدعو لـ«وقف إطلاق نار شامل وعاجل» في أوكرانيا خلال اتصال مع بوتين
إردوغان يدعو لـ«وقف إطلاق نار شامل وعاجل» في أوكرانيا خلال اتصال ...
«الصليب الأحمر»: «توقف» عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في أوكرانيا
«الصليب الأحمر»: «توقف» عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول في ...
بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعيّن حكومة للمرحلة الانتقالية تضم 25 وزيرا
بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعيّن حكومة للمرحلة الانتقالية تضم ...
بلينكن: تقارير «موثوقة» عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا
بلينكن: تقارير «موثوقة» عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا
كوريا الشمالية تعلق على الحرب في أوكرانيا...
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
المزيد
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا ......
واشنطن: مطالب روسيا الجديدة المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني «خارج السياق»
واشنطن: مطالب روسيا الجديدة المرتبطة بالاتفاق النووي ......
بوتين يتهم كييف بمنع عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول
بوتين يتهم كييف بمنع عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول...
بلينكن: تقارير «موثوقة» عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا
بلينكن: تقارير «موثوقة» عن ارتكاب روسيا جرائم حرب في ......
بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعيّن حكومة للمرحلة الانتقالية تضم 25 وزيرا
بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعيّن حكومة للمرحلة الانتقالية......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط