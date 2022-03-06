بوتين يتهم كييف بمنع عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية بإحباط عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.

وخلال المكالمة، أشار بوتين إلى أن «كييف تواصل عدم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول هذه المسائل الإنسانية»، مضيفًا أن «القوميين الأوكرانيين منعوا إجلاء» المدنيين السبت من ماريوبول ومدينة فولنوفاخا القريبة، بحسب ما أورد الكرملين، بحسب «فرانس برس».

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد «توقف» ثاني محاولة لإجلاء المدنيين من مرفأ ماريوبول الاستراتيجي الذي تحاصره القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا. وأفاد الصليب الأحمر في بيان أنه «وسط مشاهد معاناة بشرية هائلة في ماريوبول، توقفت اليوم محاولة ثانية للبدء بإجلاء حوالي مئتي ألف شخص من المدينة»، بعد وقت قصير على فتح المنظمة ممرًا إنسانيًا لإخراجهم.

تدمير مطار فينيتسيا وسط أوكراينا

وتسعى سلطات ماريوبول إلى إجلاء مدنيين من الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر الأحد، فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الروس دمّروا مطار فينيتسيا في وسط البلاد، وسط تواصل المعارك العنيفة في محيط كييف.

دبلوماسيًا، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال اتصال مع بوتين الأحد الى «وقف إطلاق نار شامل وعاجل» في أوكرانيا، وحصل اتصال جديد بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، بعد أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغربيين من أي تصرف عدائي.

- روسيا تستأنف «عمليتها» العسكرية ضد ماريوبول الأوكرانية بعد وقف إطلاق النار

- بلدية «ماريوبول» الأوكرانية ستحاول البدء في إجلاء المدنيين

وفي اليوم الحادي عشر من الحرب، أعلنت الأمم المتحدة أن عدد الفارّين من الغزو الروسي لأوكرانيا تجاوز 1.5 مليون، ما يخلق «أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقمًا» في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت بلدية ماريوبول الأحد أن ممرًا إنسانيًا سيفتح اليوم لإجلاء مدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في جنوب شرق أوكرانيا، بعدما أفشل القصف الروسي محاولة السبت، وفق السلطات الأوكرانية. وأكدت البلدية أنه تم اتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع القوات الروسية في المنطقة.

ماريوبول تعاني من وضع «صعب جدًا»

وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو على موقع «يوتيوب» مساء السبت إن ماريوبول تعاني من وضع «صعب جدًا» في ظل «حصار إنساني». وأضاف أن القصف في الأيام الماضية تسبّب في سقوط «آلاف الجرحى» في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 450 ألفًا على سواحل بحر أزوف.

وأكد منسق حالات الطوارئ في منظمة «أطباء بلا حدود» لوران ليغوزا أن ليس لدى السكان ماء ولا طعام ولا تدفئة ولا كهرباء، لافتًا إلى أن الوضع «كارثي».

وسيشكل سقوط ماريوبول نقطة تحوّل في الغزو الروسي الذي بدأ منذ 24 فبراير. فهو سيسمح بربط القوات القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والتي استولت على ميناءي بيرديانسك وخيرسون الرئيسيين، والقوات الموجودة في دونباس في الشرق حيث توجد مناطق انفصالية موالية للروس. وسيكون في إمكان هذه القوات المعززة حينها الصعود باتجاه وسط أوكرانيا وشمالها.