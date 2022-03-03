فرنسا تصادر يخت يعود لرئيس مجموعة نفطية روسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، مصادرة يخت تابع لشركة مرتبطة بإيغور سيتشين، رئيس مجموعة «روسنفت» النفطية الروسية، في حوض لبناء السفن في لا سيوتا في جنوب فرنسا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «الجمارك الفرنسية صادرت اليخت أموري فيرو في سيوتا كجزء من تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا». وأوضحت أن هذا اليخت «تابع لشركة يعتبر إيغور سيتشين، مدير روسفنت، مساهمًا رئيسيًا فيها».

وأمس الأربعاء، اتهم الرئيس الأوكراني موسكو بالسعي إلى «محو» أوكرانيا وتاريخها، داعيًا اليهود إلى «عدم التزام الصمت» بعد القصف الروسي قرب بابي يار، وهو موقع شهد مذبحة لليهود على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال في مقطع فيديو: «لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعًا»، وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.