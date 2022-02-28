«جرائم ضد الإنسانية».. المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يفتح تحقيقا في الحرب الدائرة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، أنه سيفتح «في أسرع وقت» تحقيقًا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثًا عن ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».

وقال المدعي العام كريم خان، في بيان، «أنا واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية تم ارتكابها في أوكرانيا» منذ العام 2014، وفق «فراسن برس».

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأحد، أن كييف وجهت اتهامًا لروسيا أمام المحكمة بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا. وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي في بيان «في طلبها، اتهمت أوكرانيا روسيا الاتحادية بالتخطيط لأعمال إبادة في أوكرانيا وأكدت أن روسيا تقتل في شكل متعمد أفرادًا يحملون الجنسية الأوكرانية وتتعرض لسلامتهم الجسدية في شكل خطر».

وقال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيس ليناريتش الأحد، أن «التقديرات تشير إلى أن سبعة ملايين أوكراني سينزحون» من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي. وأضاف «نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام عدة».

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وقتل 11 شخصًا على الأقل جراء قصف روسي على أحياء سكنية في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا على الحدود مع روسيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة الإثنين، مشيرًا إلى مخاوفه من وقوع «عشرات القتلى».

وقال حاكم المنطقة، أوليغ سينيغوبوف على مواقع التواصل الاجتماعي: «العدو الروسي يقصف أحياء سكنية»، مضيفًا «نتيجة هذا القصف الذي لا يزال متواصلًا، لا يمكننا استخدام أجهزة الإغاثة... هناك حاليًا 11 قتيلًا وعشرات الجرحى»، الوكالة الفرنسية.

ونشر موقع «Shots Story» مقطع فيديو لقصف مدفعي استهدف مدينة خاركيف الأوكرانية بعشرات الصوريخ.

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان «حياد» كييف، وتخلي الحكومة الأوكرانية عن «نازيتها».

وقال الكرملين، في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين، إن بوتين اشترط «الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية، وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي» لتسوية النزاع.

ساعة ونصف من المحادثات

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الروسي لنحو ساعة ونصف الساعة، طالبًا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا، وقد «أكد بوتين أنه عازم على ذلك»، بحسب ما أعلن الإليزيه.

كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «مرارًا في الساعات الأخيرة» بحسب الرئاسة الفرنسية.