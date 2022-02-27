لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجموعة «تيسلا»، إيلون ماسك، السبت، تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا التي تعاني بعض مدنها من انقطاعات في خدمة الإنترنت؛ جراء الهجوم الروسي.

وقال ماسك في تغريدة: «تفعيل خدمة ستارلينك في أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق». وتضم «ستارلينك» كوكبة من الأقمار الاصطناعية المصنوعة بواسطة شركة «سبيس إكس» لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت.

وجاء إعلان ماسك ردًا على مطالبة نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، بتفعيل الخدمة. وقال فيدوروف في تغريدة موجهة إلى ماسك: «بينما تحاول استعمار المريخ.. تحاول روسيا احتلال أوكرانيا.. بينما تهبط صواريخك بنجاح من الفضاء.. تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين.. نطلب منك تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك».

وهذا هو اليوم الرابع من هجوم روسيا على أوكرانيا الذي سماه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ«عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكران شرق البلاد، واقتلاع «النازيين الجدد»، فيما تصفه كييف بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تسيطر القوات الروسية على أي مدينة كبيرة، فيما واجهت محاولاتها المتكررة دخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، وفق تصريحات لمسؤولين غربيين.

وأمر بوتين السبت، الجيش الروسي بتوسيع هجومه على أوكرانيا من جميع المحاور، في وقت قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة «رويترز» إن «إحباط» القوات الروسية يتزايد في أوكرانيا، بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة «مقاومة مستمرة».

وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته: «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، خصوصًا في الشمال. لقد أُصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة»، وتابع: «لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم»، واختتم: «نرى مؤشرات على تصاعد المقاومة الأوكرانية مقابل تزايد الإحباط الروسي بسبب نقص الزخم».