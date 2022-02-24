أوكرانيا تعلن سيطرة روسيا على محطة تشيرنوبل النووية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبل التي شهدت العام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وقال ميخايلو بودولياك أحد مستشاري الرئاسة: «بعد معارك شرسة، خسرنا السيطرة على موقع تشيرنوبيل»، وذلك ضمن عملية الغزو التي تشنها موسكو تجاه أوكرانيا منذ صباح اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو وجود معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبل التي دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

وكتب غيراشتشينكو على تطبيق «تليغرام»: «قوات الاحتلال دخلت من بيلاروسيا إلى منطقة محطة تشيرنوبل، لكن عناصر الحرس الوطني الذين يحمون المنشأة، يتصدون بمقاومة شديدة».

وكان الجيش الأوكراني أكد استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري، الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف؛ فيما أظهرت صور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أن المطار تعرض على ما يبدو لهجوم شنته عديد المروحيات.

وأضاف زالوجني أن الوضع متوتر أيضا في جنوب البلاد، حيث يدور قتال في بلدات غينيتشيسك وسكادوفسك وشابلينكا في منطقة خيرسون قرب القرم.