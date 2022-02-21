Atwasat

إنجلترا تنهي العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بـ«كوفيد» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 09:35 مساء
إنجلترا تنهي العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بـ«كوفيد» الخميس
مواطنون يرتدون الكمامة في شوارع لندن. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، أن الحجر الإلزامي للمصابين بـ«كوفيد» في إنجلترا سينتهي العمل به الخميس، ليرفع بذلك أحد القيود الرئيسية لمكافحة الجائحة بعد عامين من تفشي الفيروس.

وقال رئيس الوزراء المحافظ أمام البرلمان: «لدينا الآن مستويات كافية من المناعة للانتقال من حماية الأفراد من خلال تدخل الحكومة إلى (مقاربة تقوم على) اللقاحات والعلاجات باعتبارها خط الدفاع الأول»، وفق «فرانس برس».

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إن جونسون ينوي إماطة اللثام هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس «كوفيد-19».

وستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص الذين يُعرف إصابتهم بكوفيد-19 باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية في خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر، وفق «رويترز».

 «كوفيد لن يختفي فجأة»
وقال جونسون في بيان إن «كوفيد لن يختفي فجأة وعلينا أن نتعلم كيفية التعايش مع هذا الفيروس والاستمرار في حماية أنفسنا دون فرض قيود على حرياتنا». وسيقدم جونسون أيضًا قدرًا أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فيروس كورونا من خلال المراقبة المستمرة، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تريد إنهاء الاختبارات المجانية وتقليص دراسات الصحة العامة.

-  «الصحة العالمية»: «المرحلة الحادة» من «كوفيد-19» تنتهي خلال 2022 حال تلقيح 70% من سكان العالم
-  مئات الآليات ضمن «قوافل الحرية» تستعد للتوجه إلى بروكسل

وتفرض القوانين في إنجلترا حاليًا على الناس عزل أنفسهم لمدة خمسة أيام على الأقل إذا طلب منهم مسؤولو الصحة العامة ذلك ويُنصحون بالعزل حتى دون أمر معين إذا كانت لديهم أعراض كوفيد-19 أو إذا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالمرض.

 إلغاء الشرط القانوني بالعزل الذاتي 
وسيؤدي إلغاء الشرط القانوني بالعزل الذاتي لمرضى «كوفيد-19» واستبداله بإرشادات طوعية إلى جعل المرض يتماشى مع الطريقة التي تعالج بها بريطانيا معظم الإصابات الأخرى.

وحصل نحو 85% من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وحصل ثلثا السكان على ثلاث جرعات بمن في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد المعيدين

القيب: لا إيفاد خارجيا إلا للتخصصات النادرة.. وميزانية الدولة لا تستوعب عدد ...
منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي (صور)

منتخب سيدات السعودية يحقق أول فوز.. و«فيفا» يهنئ وبيليه يصفه باليوم التاريخي ...
كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

كاركاتير حليم - روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا
الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن

الكرملين يعتبر «من السابق لأوانه» تنظيم قمة بين بوتين وبايدن
العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»

العالم على وشك استقبال أخطر نسخة من «كورونا»
مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة

مستقبل «تيسلا» ما بين وعود إيلون ماسك و«غموض» الشركة
ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»

ثلاثية «الورفلي وعيسى والخوجة» تضمن انطلاقة قوية للاتحاد في «الكونفدرالية»
الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية

الولع بمصارعة الثيران شغف قرية إماراتية
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد

إردوغان في جولة أفريقية عنوانها الأمن والاقتصاد
بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

بعد 24 يوما من الاحتجاجات.. الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا
برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»

برنامج «وسط الخبر»: باشاغا في بنغازي وتباين بين أعضاء «الدولة»
الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي

الأسطورة الكوبية غييرمو جاهز للنزال التاريخي أمام فينسينت في دبي
برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟

برنامج «فلوسنا»: ما وراء طرح قضية أموال سرت؟
مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد

مقابلة خاصة | رئيس نادي النصر أسامة بوزيد
%7.4 زيادة سنوية متوقعة بمبيعات السيارات الجديدة في ليبيا خلال 10 سنوات

%7.4 زيادة سنوية متوقعة بمبيعات السيارات الجديدة في ليبيا خلال 10 سنوات
نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)

نسخة إلى الرأي العام (حلقة 1)
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا
الكرملين: بوتين سيعترف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في ...
الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي قرار أحادي يقوض سلامة أراضي أوكرانيا
الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن أي قرار أحادي يقوض سلامة أراضي ...
إنجلترا تنهي العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بـ«كوفيد» الخميس
إنجلترا تنهي العمل بالحجر الإلزامي للمصابين بـ«كوفيد» الخميس
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك ...
جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين «انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا»
جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين «انتهاك ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
الأمين العام للحلف الأطلسي يدين اعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا
الأمين العام للحلف الأطلسي يدين اعتراف بوتين بالانفصاليين في......
بوتين يطالب بوقف فوري «للعمليات العسكرية» الأوكرانية
بوتين يطالب بوقف فوري «للعمليات العسكرية» الأوكرانية...
الاتحاد الأوروبي يتوعد الرد «بحزم» على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين
الاتحاد الأوروبي يتوعد الرد «بحزم» على اعتراف موسكو باستقلال......
جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين «انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا»
جونسون: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين «انتهاك......
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا
(مباشر).. بوتين يوقع مرسوما بالاعتراف باستقلال دونيتسك ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط