بعد إعلان الانسحاب.. ماكرون يرفض فكرة فشل فرنسا في مالي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه «يرفض بشكل كامل» فكرة فشل فرنسا في مالي بعد قرار باريس سحب قواتها من البلاد بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهابيين.

وأضاف ماكرون: «ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهيارًا للدولة المالية»، مؤكدًا أن «جنودنا حققوا نجاحات عديدة»، بما في ذلك القضاء على أمير تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب في يونيو 2020، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهابيين «برخان» و«تاكوبا» من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إن «الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة» والدول قررت «الانسحاب المنسق» من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه «رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة» الساحل حيث ينشط متطرفون.