طهران تعلق على استهداف مطار بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، محذّرة من أنه يأتي ضمن مسار لـ«زعزعة استقرار» العراق.

وأعرب الناطق باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان عن إدانة طهران

لـ«استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ»، معتبرًا أن ذلك «يأتي في مسار زعزعة أمن واستقرار العراق»، حسب وكالة «فرانس برس»

ورأى أن «مثل هذه الأعمال المشبوهة من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين».

وتسبّب الهجوم بأضرار مادية في مدرج وطائرتين فارغتين متوقفتين على أرض المطار، في عملية جديدة من سلسلة هجمات في الأشهر الأخيرة تنسبها واشنطن إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.

الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى بغداد

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق رحلاتها إلى بغداد بشكل «موقت»، وذلك وفق ما أوردت عبر «تويتر»، موضحة أن الخطوة تأتي بناء على «التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرا للأوضاع الراهنة» في العراق.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيَّرة أو صواريخ مصالح أميركية في العراق أو تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بقيادة واشنطن، من دون أن تتبناها أي جهة.

وبدأت هذه الهجمات بعد قيام الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في يناير 2020، بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وتصاعدت وتيرتها ضد أهداف أميركية خصوصًا بالتزامن مع المطالبة بانسحاب القوات الأميركية من العراق. وشدد خطيب زاده على أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت على الدوام إرساء وصون الأمن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الأمن الشامل فيه ووحدة أراضيه، وتدعم إجراءات الحكومة العراقية لإرساء الأمن والاستقرار».

ويشهد العراق حاليًا اضطرابًا سياسيًا إلى جانب الاضطراب الأمني بعد الانتخابات النيابية التي سجلت نتائجها تراجعًا للكتلة السياسية المقرّبة من إيران. ولا تزال عملية تشكيل الحكومة متعثرة منذ أشهر.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تأييد طهران حلًا «قانونيًا وشفافًا» للأزمة الناتجة عن الانتخابات.