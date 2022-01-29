Atwasat

طهران تعلق على استهداف مطار بغداد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 11:14 صباحا
طهران تعلق على استهداف مطار بغداد
قصف صاروخي لمطار بغداد خلال اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.3 يناير 2020. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، محذّرة من أنه يأتي ضمن مسار لـ«زعزعة استقرار» العراق.

وأعرب الناطق باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في بيان عن إدانة طهران
لـ«استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ»، معتبرًا أن ذلك «يأتي في مسار زعزعة أمن واستقرار العراق»، حسب وكالة «فرانس برس»

ورأى أن «مثل هذه الأعمال المشبوهة من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على خدمات الحكومة للمواطنين».

وتسبّب الهجوم بأضرار مادية في مدرج وطائرتين فارغتين متوقفتين على أرض المطار، في عملية جديدة من سلسلة هجمات في الأشهر الأخيرة تنسبها واشنطن إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.

الخطوط الجوية الكويتية تعلق رحلاتها إلى بغداد
وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق رحلاتها إلى بغداد بشكل «موقت»، وذلك وفق ما أوردت عبر «تويتر»، موضحة أن الخطوة تأتي بناء على «التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرا للأوضاع الراهنة» في العراق.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيَّرة أو صواريخ مصالح أميركية في العراق أو تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بقيادة واشنطن، من دون أن تتبناها أي جهة. 

وبدأت هذه الهجمات بعد قيام الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في يناير 2020، بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وتصاعدت وتيرتها ضد أهداف أميركية خصوصًا بالتزامن مع المطالبة بانسحاب القوات الأميركية من العراق.  وشدد خطيب زاده على أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعمت على الدوام إرساء وصون الأمن في العراق وتقدمه وتطوره ونشر الأمن الشامل فيه ووحدة أراضيه، وتدعم إجراءات الحكومة العراقية لإرساء الأمن والاستقرار».

ويشهد العراق حاليًا اضطرابًا سياسيًا إلى جانب الاضطراب الأمني بعد الانتخابات النيابية التي سجلت نتائجها تراجعًا للكتلة السياسية المقرّبة من إيران. ولا تزال عملية تشكيل الحكومة متعثرة منذ أشهر.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تأييد طهران حلًا «قانونيًا وشفافًا» للأزمة الناتجة عن الانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكثر من 660 ألف وفاة بـ«كورونا» في روسيا منذ بدء تفشي الجائحة
اكثر من 660 ألف وفاة بـ«كورونا» في روسيا منذ بدء تفشي الجائحة
الاتحاد الأوروبي «يأسف» لمنع روسيا مسؤولين أوروبيين من دخول أراضيها
الاتحاد الأوروبي «يأسف» لمنع روسيا مسؤولين أوروبيين من دخول ...
ابنة شقيقة مارين لوبن تنوي دعم زمور منافس خالتها في الانتخابات الرئاسية
ابنة شقيقة مارين لوبن تنوي دعم زمور منافس خالتها في الانتخابات ...
بايدن: واشنطن سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية «قريبا»
بايدن: واشنطن سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية «قريبا»
بريطانيا: جونسون سيدعو بوتين إلى تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا
بريطانيا: جونسون سيدعو بوتين إلى تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
الرئيس الأوكراني يناشد الغرب عدم «إثارة الذعر» وماكرون وبوتين والبنتاغون يدعون للتهدئة
الرئيس الأوكراني يناشد الغرب عدم «إثارة الذعر» وماكرون ......
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد
الولايات المتحدة: إلغاء آلاف الرحلات الجوية شرق البلاد...
طهران تعلق على استهداف مطار بغداد
طهران تعلق على استهداف مطار بغداد...
بريطانيا: جونسون سيدعو بوتين إلى تجنب إراقة الدماء في أوكرانيا
بريطانيا: جونسون سيدعو بوتين إلى تجنب إراقة الدماء في ......
بايدن: واشنطن سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية «قريبا»
بايدن: واشنطن سترسل قوات إلى أوروبا الشرقية «قريبا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط