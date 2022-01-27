لقاء بين بايدن والمستشار الألماني في 7 فبراير لبحث «ردع روسيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، في السابع من فبراير المقبل.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس، إن زيارة المستشار شولتس توفر فرصة لتأكيد العلاقات العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وألمانيا مضيفة أنهما سيناقشان التزامهما المشترك بالدبلوماسية الجارية والجهود المشتركة «لردع روسيا عن شن أي عدوان ضد أوكرانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتكثف واشنطن ودول أوروبية من استعداداتها للتحرك ضد روسيا، في تحذير للأخيرة من اقتحام أوكرانيا.

وصباح الخميس، تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن يشكلها عدوان روسي جديد على أوكرانيا، مضيفا أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدما.