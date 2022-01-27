أوكرانيا ترحب بمواصلة المحادثات مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

رحّبت أوكرانيا، الخميس، بخطط روسيا لمواصلة المحادثات مطلع فبراير، معتبرة الأمر «نبأ جيّدا» ومؤشرا على أن موسكو عازمة على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة القائمة.

والتقى مسؤولون روس وأوكرانيون كبار في باريس مع ممثلين عن فرنسا وألمانيا الأربعاء. وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، للصحفيين في كوبنهاغن إن «الأنباء الجيدة هي أن المستشارين اتفقوا على عقد لقاء في برلين في غضون أسبوعين»، مشيرًا إلى أن «هذا يعني أنه للأسبوعين المقبلين على الأقل، يرجّح بأن تبقى روسيا على المسار الدبلوماسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، قال مبعوث الكرملين الخاص بشأن النزاع الأوكراني، دميتري كوزاك، في ختام جلسة محادثات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة فرنسية-ألمانية أن المباحثات «ليست سهلة»، مشيرًا إلى أن الأطراف الأربعة اتفقت على عقد جولة جديدة في برلين خلال أسبوعين.

وأضاف كوزاك، في أعقاب الاجتماع الرباعي الذي جرى في قصر الإليزيه، أنه «على الرغم من وجود اختلافات في التفسير، يجب أن تستمر الهدنة، ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار» بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.