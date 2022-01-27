Atwasat

6 خلال شهر.. رسائل وراء تجارب كورويا الشمالية الصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 10:05 صباحا
6 خلال شهر.. رسائل وراء تجارب كورويا الشمالية الصاروخية
جهاز تلفزيون في محطة قطارات كورية شمالية يعرض التجارب الصاروخية، (أرشيفية: ا ف ب)
alwasat radio

أطلقت كوريا الشمالية، الخميس، ما يعتقد بأنهما صاروخان بالستيان، وفق ما أعلنت سيول، في سادس اختبار تجريه لأسلحتها هذا الشهر في إطار سلسلة من عمليات الإطلاق الأكثر كثافة لمقذوفات، تسجّل تاريخيًا أوصلت من خلالها رسالة مؤكدة على رفضها عروض واشنطن التفاوض على برنامجها النووي.

ولم تطلق بيونغ يانغ هذا العدد الكبير من الصواريخ خلال شهر واحد منذ عقود، وفق بيانات جمعها «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية». وآخر مرة اقتربت عمليات الإطلاق التي تجريها من هذا العدد القياسي في 2019، بعدما انهارت المحادثات بين زعيمها كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب، وفق وكالة «فرانس برس».

ومع توقف المحادثات مذاك، شددت بيونع يانغ على تعهّدات كيم تحديث الجيش وبدأت سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات الشهر الجاري، بما في ذلك لصواريخ فرط صوتية. ويأتي استعراض القوة في وقت حساس في المنطقة، مع استضافة الصين، حليفة كوريا الشمالية الوحيدة البارزة، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل فيما تستعد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات رئاسية في مارس.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أنها رصدت ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى أُطلقا من مدينة هامهانغ بتّجاه بجر الشرق منذ قرابة الساعة الثامنة صباحا (23.00 ت غ)، وأفادت بأن «المقذوفين حلّقا على مسافة 190 كلم وعلى ارتفاع 20 كلم».

وأطلقت بيونغ يانغ ما يشتبه بأنهما صاروخان من طراز «كروز»، الثلاثاء، وأجرت اختبارات على صواريخ بالستية في 14 و17 يناير. كما أطلقت ما أعلنت أنها صواريخ فرط صوتية في 05 و11 يناير.

ما هي أهداف التجارب الصاروخية؟
تعاني كوريا الشمالية اقتصاديًا جرّاء العقوبات الدولية والحصار الناجم عن «كوفيد» منذ عامين، إلا أنها تمكّنت من تطوير مجموعة مهمة من الأسلحة الهجومية.

- كوريا الشمالية تلمح إلى إمكانية استئناف تجاربها النووية والصاروخية
- كوريا الشمالية تطلق مزيدا من الصواريخ البالستية

ويرى الأستاذ في جامعة «إيوها» في سيول ليف-إريك إيزلي أن هدف بعض الاختبارات التي جرت أخيرًا هو «تطوير إمكانيات جديدة، خصوصًا من أجل الالتفاف على الدفاعات الصاروخية»، وأضاف أن الهدف من عمليات الإطلاق الأخرى عرض جهوزية وتعددية القوات الصاروخية التي طورّتها كوريا الشمالية بالفعل، وأشار إلى أن بوينغ يانغ تتنافس بشدة مع سيول في إطار ما تعتبره سباقًا للتسلّح.

ودافعت بيونغ يانغ مرارًا عن برامجها التسليحية على اعتبارها «ممارسة شرعية للحق في الدفاع عن النفس». ولم تجر اختبارات لصواريخ بالستية عابرة للقارات أو أسلحة نووية منذ العام 2017، لكنها ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها قد تستأنف عمليات إطلاق كهذه، محمّلة سياسات واشنطن «العدائية» المسؤولية.

وتعد التداعيات الدبلوماسية للاختبارات الأخيرة على كيم ضئيلة للغاية بفضل الدعم القوي الذي يحظى به من بكين، التي عرقلت جهود فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ على خلفية اختباراتها للصواريخ قصيرة المدى.

وقال سفير الصين لدى كوريا الجنوبية شينغ هيمينغ لإذاعة «إم بي سي» المحلية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية تشعر بأنها لم تكافأ بشكل كاف على تعليقها عمليات اختبار الصواريخ بعيدة المدى والنووية على مدى أربع سنوات، وقال: «يشعرون أن إجراءات كهذه لا تؤخذ على محمل الجد ولم يحصلوا على ردود».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تأسيسية الدستور» تدعو لعدم التجاوب مع دعوات عقيلة صالح بشأن «لجنة الخبراء»

«تأسيسية الدستور» تدعو لعدم التجاوب مع دعوات عقيلة صالح بشأن «لجنة الخبراء»
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
إطلاق موقع إلكتروني خدمي لليبيين المقيمين في مصر

إطلاق موقع إلكتروني خدمي لليبيين المقيمين في مصر
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
سعر برميل خام برنت يتخطى 90 دولارا للمرة الأولى منذ العام 2014

سعر برميل خام برنت يتخطى 90 دولارا للمرة الأولى منذ العام 2014
«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين

«الشيوخ الفرنسي» يصادق على قانون «اعتذار» من الحركيين الجزائريين
ليبيا ضمن 8 منتخبات في البطولة العربية لكرة السلة بالإمارات

ليبيا ضمن 8 منتخبات في البطولة العربية لكرة السلة بالإمارات
تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية

تصريحات «دينية» لمغني الراب غيمس تعقد طلبه للجنسية الفرنسية
شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا

شبح الحرب يحوم فوق أوكرانيا: واشنطن تشهر ترسانتها الاقتصادية وموسكو تناور عسكريا
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!

رصد أم شرعنة منع نقد الذات الحكومية؟!
الحنين إلى الخلاء

الحنين إلى الخلاء
لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟

لماذا نذهب إلى معرض القاهرة للكتاب؟
ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية

ضبط المتورطين في مقتل رئيس محكمة العزيزية
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محادثات باريس حول أوكرانيا «ليست سهلة» وجولة جديدة في برلين
محادثات باريس حول أوكرانيا «ليست سهلة» وجولة جديدة في برلين
رئيس إسرائيل يزور تركيا مطلع الشهر المقبل
رئيس إسرائيل يزور تركيا مطلع الشهر المقبل
فرنسا تعلن عن «إشارة جيدة» في محادثات باريس حول أوكرانيا
فرنسا تعلن عن «إشارة جيدة» في محادثات باريس حول أوكرانيا
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق
واشنطن تحذر من مخاطر «أمنية عالمية» حال تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي
واشنطن تحذر من مخاطر «أمنية عالمية» حال تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان...
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
القضاء الألماني يتهم عالما روسيا بـ«التجسس» على برنامج صاروخي
القضاء الألماني يتهم عالما روسيا بـ«التجسس» على برنامج ......
6 خلال شهر.. رسائل وراء تجارب كورويا الشمالية الصاروخية
6 خلال شهر.. رسائل وراء تجارب كورويا الشمالية الصاروخية...
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم...
واشنطن تحذر من مخاطر «أمنية عالمية» حال تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي
واشنطن تحذر من مخاطر «أمنية عالمية» حال تعرضت أوكرانيا لهجوم......
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط