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كوريا الشمالية تلمح إلى إمكانية استئناف تجاربها النووية والصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 08:42 صباحا
كوريا الشمالية تلمح إلى إمكانية استئناف تجاربها النووية والصاروخية
الزعيم الكوري الشمالي كيم يتحدث إلى مسؤولين عسكريين، (أرشيفية: ا ف ب)
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ألمحت كوريا الشمالية الخميس إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية البالستية البعيدة المدى والنووية، مع إعلان المكتب السياسي للحزب الحاكم الذي يترأسه الزعيم كيم جونغ أون تأهبه لـ«مواجهة طويلة الأمد» مع الولايات المتحدة، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال «أعطى توجيهات لقطاع معني (...) للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل» جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت، فيما يرجح أنه إشارة الى برنامج الصواريخ البالستية البعيدة المدى والأسلحة النووية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت الوكالة أن «السياسة العدائية للولايات المتحدة وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن».

وترأس كيم اجتماع المكتب السياسي الذي بحث في تقرير قُدم اليه يتضمن تحليلا للأوضاع في شبه الجزيرة الكورية و«تهيئة الإجراءات المضادة للولايات المتحدة في المستقبل».

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي في العام 2018، وقف التجارب النووية وتجارب الصواريخ البالستية العابرة للقارات، لكنه هدد بالتراجع عن ذلك بعد انهيار محادثاته مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العام 2019.

وردت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بفرض عقوبات جديدة على خمسة كوريين شماليين على صلة ببرامج الصواريخ البالستية في البلاد، لكن كوريا الشمالية صعدت من خطابها المناهض لواشنطن.

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