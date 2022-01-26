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السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان مواصلة العمل للتصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات التقسيم بين دول المنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 07:57 مساء
السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان مواصلة العمل للتصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات التقسيم بين دول المنطقة
لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان. (الإنترنت)
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، مواصلة العمل معًا من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية، ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتعاون لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي ومحمد بن زايد عقدا مباحثات ثنائية، أعرب خلالها ولي عهد أبو ظبي عن «اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالا، مؤكدًا التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية».

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كما أكد الرئيس المصري تضامن بلاده «حكومة وشعبًا مع دولة الإمارات جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين»، مشددًا على «إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي؛ لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة».

 وأضاف الناطق أنه تم خلال اللقاء «التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصة ليبيا واليمن، حيث تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا».

تسوية الأزمات الإقليمية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة
وأكد السيسي، موقف بلاده الثابت «تجاه تسوية الأزمات الإقليمية، التي ترتكز بالأساس على تقويض التدخلات الخارجية، ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني تلك الأزمات، والحيلولة دون تهديدها للأمن الإقليمي».
 
من جانبه، أكد محمد بن زايد آل نهيان «تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية لتسوية مختلف النزاعات في المنطقة».

وأكد السيسي، في هذا الإطار، ما يشكله «أمن دول الخليج من امتداد للأمن القومي المصري»، مؤكدًا «عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها».

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