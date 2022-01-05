السيسي وديبي يبحثان إخراج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يناير 2022, 11:16 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد ديبي، الأربعاء 5 يناير 2021 (صفحة الناطق باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك)

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد ديبي عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الجانبين اتفقا خلال اللقاء الذي عُقد بالقاهرة اليوم الأربعاء، على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم إلى المحيط الإقليمي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وفي 28 أغسطس الماضي، زار عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني تشاد، واتفق مع محمد إدريس ديبي على ضرورة إخراج الفصائل المسلحة التشادية من الأراضي الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، آنذاك، أن الكوني وديبي اتفقا على أن «استمرار وجود هؤلاء في الجنوب الليبي يشكل تهديدًا وخطرًا على أمن واستقرار ليبيا كما هو تهديد لأمن واستقرار تشاد». ودعا الطرفان إلى «ضرورة تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي الذي جرى توقيعه بين دول تشاد وليبيا النيجر والسودان».

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