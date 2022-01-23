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«الصحة العالمية»: نهاية «محتملة» لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد «أوميكرون»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 07:36 مساء
«الصحة العالمية»: نهاية «محتملة» لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد «أوميكرون»
مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، ( أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، الأحد، أن المتحور «أوميكرون» الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

وقال كلوغه: «من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء»؛ لكنه حضّ على الحذر من واقع تغيُّر الفيروس، وفق «فرانس برس».

احتمال ظهور متحور جديد أكثر خطورة
وحذرت منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بـ«أوميكرون» في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من احتمال ظهور متحور جديد أكثر خطورة. 

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، من أن جائحة كوفيد-19 «لم تنته بعد»، وشدد على خطأ الفكرة القائلة بأن المتحور «أوميكرون» لا يسبب الأذى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: «يواصل أوميكرون اكتساح العالم.... لا تخطئوا، يتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية».

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حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء الماضي، من أن المتحور «أوميكرون» الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد-19 «يبقى فيروسًا خطرًا» رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة.

 فيروس خطر للأشخاص غير المطعمين
وقال خلال مؤتمر صحفي «رغم أن أوميكرون يسبب عوارض أقل خطورة من دلتا (المتحور الذي كان مهيمنًا حتى الآن)، إلا أنه يبقى فيروسًا خطرًا وخصوصًا للأشخاص غير المطعمين».

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