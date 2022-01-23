حكومة بوركينا فاسو تعترف بوقوع «إطلاق نار» في ثكنات وتنفي «استيلاء الجيش على السلطة»

القاهرة - بوابة الوسط

اعترفت حكومة بوركينا فاسو، الأحد، بحدوث «إطلاق نار»، في عدد من ثكنات الجيش في البلاد، لكنها نفت «استيلاء الجيش على السلطة».

وقال الناطق باسم الحكومة الكاسوم مايغا، في بيان، إن «المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة اليوم» الأحد.

وأضاف أن «الحكومة، مع اعترافها بوقوع إطلاق النار في ثكنات معينة تنفي هذه المعلومات، وتدعو السكان إلى التزام الهدوء»، وفق وكالة فرانس برس.

وقال جندي في حي غونغي الواقع عند المخرج الغربي من واغادوغو «منذ الساعة 01,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، سمع إطلاق نار هنا في غونغي مصدره معسكر سانغولي لاميزانا».

وأكد سكان هذه الأنباء متحدثين عن «إطلاق نار تزداد كثافته»، كما سمع إطلاق نار في معسكر آخر للجيش في واغادوغو وفي ثكنات في كايا وواهيغويا.