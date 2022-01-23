Atwasat

حكومة بوركينا فاسو تعترف بوقوع «إطلاق نار» في ثكنات وتنفي «استيلاء الجيش على السلطة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 11:14 صباحا
حكومة بوركينا فاسو تعترف بوقوع «إطلاق نار» في ثكنات وتنفي «استيلاء الجيش على السلطة»
قوات تابعة للجيش البوركيني، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعترفت حكومة بوركينا فاسو، الأحد، بحدوث «إطلاق نار»، في عدد من ثكنات الجيش في البلاد، لكنها نفت «استيلاء الجيش على السلطة».

وقال الناطق باسم الحكومة الكاسوم مايغا، في بيان، إن «المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة اليوم» الأحد.

وأضاف أن «الحكومة، مع اعترافها بوقوع إطلاق النار في ثكنات معينة تنفي هذه المعلومات، وتدعو السكان إلى التزام الهدوء»، وفق وكالة فرانس برس.

وقال جندي في حي غونغي الواقع عند المخرج الغربي من واغادوغو «منذ الساعة 01,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، سمع إطلاق نار هنا في غونغي مصدره معسكر سانغولي لاميزانا».

وأكد سكان هذه الأنباء متحدثين عن «إطلاق نار تزداد كثافته»، كما سمع إطلاق نار في معسكر آخر للجيش في واغادوغو وفي ثكنات في كايا وواهيغويا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي

روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي
«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات

«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات
مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم
دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي

دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي

انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض

مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة

الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع

الذهب يصعد إلى مستويات عالية ويرتفع 1% خلال أسبوع
«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها

«بيتكوين» تفقد نصف قيمتها
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة

بالفيديو: «فولكس فاغن» تكشف «قاتلة Passat» الجديدة
هكسلي: حلاج الأدب الغربي (3-3)

هكسلي: حلاج الأدب الغربي (3-3)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تتسلم أول دفعة من مساعدات دفاعية أميركية.. وألمانيا تستبعد تزويد كييف بالأسلحة
أوكرانيا تتسلم أول دفعة من مساعدات دفاعية أميركية.. وألمانيا ...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
لندن تهاجم موسكو مجددا: تسعى لتنصيب زعيم موال لها في كييف
لندن تهاجم موسكو مجددا: تسعى لتنصيب زعيم موال لها في كييف
أميركا تعلق على الاتهامات البريطانية لروسيا بشأن أوكرانيا
أميركا تعلق على الاتهامات البريطانية لروسيا بشأن أوكرانيا
موسكو ترفض الاتهامات البريطانية حول أوكرانيا وتدعو لندن «للتوقف عن نشر الهراء»
موسكو ترفض الاتهامات البريطانية حول أوكرانيا وتدعو لندن «للتوقف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا
رسالة تحذير جديدة من بايدن لروسيا...
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ ستريت
الحكومة البريطانية تعتذر من الملكة على خلفية حفلة في داونينغ......
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا
فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب أفريقيا...
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا
بوريل يتعهد دعم الاتحاد الأوروبي «الكامل» لأوكرانيا...
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار
موجات «تسونامي» تصل اليابان.. والمد يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار...
المزيد
تجمع حاشد دعما للمجموعة العسكرية الحاكمة في تشاد
تجمع حاشد دعما للمجموعة العسكرية الحاكمة في تشاد...
حكومة بوركينا فاسو تعترف بوقوع «إطلاق نار» في ثكنات وتنفي «استيلاء الجيش على السلطة»
حكومة بوركينا فاسو تعترف بوقوع «إطلاق نار» في ثكنات وتنفي ......
إطلاق نار على ثكنات عسكرية في بوركينا فاسو
إطلاق نار على ثكنات عسكرية في بوركينا فاسو...
موسكو ترفض الاتهامات البريطانية حول أوكرانيا وتدعو لندن «للتوقف عن نشر الهراء»
موسكو ترفض الاتهامات البريطانية حول أوكرانيا وتدعو لندن ......
أميركا تعلق على الاتهامات البريطانية لروسيا بشأن أوكرانيا
أميركا تعلق على الاتهامات البريطانية لروسيا بشأن أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط