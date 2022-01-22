واشنطن تدعو إلى «وقف التصعيد» في اليمن بعد غارة استهدفت سجنا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، إلى وقف التصعيد في اليمن، متحدثة عن سقوط أكثر من 100 قتيل في الأيام الأخيرة، بينهم ما لا يقل عن 70 قتيلاً في غارة جوية على سجن في صعدة، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

ونقل البيان عن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قوله إن «الولايات المتحدة قلقة جدًّا (...) من التصعيد في اليمن»، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».