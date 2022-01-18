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بوتين يلتقي رئيسي في موسكو اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يناير 2022, 11:43 صباحا
بوتين يلتقي رئيسي في موسكو اليوم
صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي. (الوسط).
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيستقبل نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، في موسكو الأربعاء، على خلفية المحادثات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في بيان الكرملين أن الرئيسين سيناقشان «مجموعة القضايا المرتبطة بالتعاون الثنائي»، بما في ذلك اتفاق العام 2015 الذي نص على تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل تقييدها برنامجها النووي، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهتها، أكدت الرئاسة الإيرانية أن رئيسي سيبدأ، الأربعاء، زيارة لموسكو تستمر يومين، يرافقه خلالها وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد، وأضافت أنه سيلقي خطابًا أمام البرلمان الروسي (الدوما) الخميس، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي في إطار سياسة حكومته تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

وستكون هذه الزيارة الأولى منذ 2017، لرئيس إيراني إلى روسيا، إحدى الدول الأطراف في الاتفاق النووي، والتي تربطها بالجمهورية الإسلامية علاقات واسعة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وتأتي الزيارة التي أعلن عنها الشهر الماضي، بدعوة من الرئيس الروسي، وستكون المحطة الخارجية الأبرز للمحافظ المتشدد رئيسي منذ توليه مهامه في أغسطس الماضي، بعد زيارتين قام بهما لتركمنستان وطاجيكستان.

وسيلتقي الرئيسان بينما تستضيف العاصمة النمسوية فيينا، مباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق بشأن برنامجها النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة. وبدأت مفاوضات فيينا في أبريل. وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتبارًا من يونيو، جرى استئنافها في أواخر نوفمبر.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردًا على انسحاب واشنطن.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. ‘لا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب. 

وكما بقية المشاركين في المباحثات، أعلنت روسيا في الآونة الأخيرة عن تحقيق تقدم. وقال وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، الجمعة: «موقفي متفائل بالأحرى، هناك تقدّم حقيقي ورغبة حقيقية، بين ايران والولايات المتحدة، في فهم المخاوف الملموسة»، وأضاف: «في فيينا، يتمتّع المفاوضون بخبرة عالية، يعرفون كلّ تفاصيل الموضوع»، متابعًا: «برأيي، إنّهم يحرزون تقدمًا جيدًا في الوقت الحالي (...) نعتقد أنّهم سيتوصلون إلى اتفاق».

وتتداخل مصالح روسيا وإيران في عديد الملفات، كالاتفاق النووي والوضع في أفغانستان وغرب آسيا وجنوب القوقاز. كما يعدّ البلدان أبرز داعمين للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر في بلاده منذ 2011. وكان بوتين زار طهران للمرة الأخيرة في نوفمبر 2015، والتقى حينها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

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