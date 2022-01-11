لودريان: مفاوضات فيينا النووية «بطيئة جدا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 11:36 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني «بطيئة جدًا»، معتبرًا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق في «إطار زمني واقعي».

وصرح لودريان أمام الجمعية الوطنية «النقاشات جارية لكنها من وجهة نظرنا بطيئة جدًا»، مضيفا أن ذلك «يهدد إمكانية التوصل في إطار زمني واقعي إلى حل يحترم المصالح»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتخوض إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضويين فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: ما بين 300 و400 من مرتزقة «فاغنر» ينتشرون حاليا في وسط مالي
دولى
أنشيلوتي: أرغب في العودة بكأس السوبر الإسباني إلى مدريد
رياضة عالمية
شركة «كونتو» الفرنسية تفوق قيمتها مليار دولار
اقتصاد
«لا سخرية» من إجراءات الوقاية من «كوفيد» في الإمارات.. جريمة عقوبتها السجن
عربى
تقرير مراقب «كاف» قريميدة حول ملعب شهداء بنينا وسط احتمالية لعب الاتحاد والأهلي ...
رياضة محلية
خريطة «بوابة الوسط» للتعرف على مباريات الأمم الأفريقية بالتوقيت الليبي أبرزها ...
رياضة عالمية
روايات لبنانيين قذفتهم رياح الانهيار الاقتصادي إلى أمواج البحر
اقتصاد
كوريا الشمالية تعلن ثاني تجاربها الصاروخية في أقل من أسبوع
دولى
طبيخ ستيفاني!
وجهات نظر
التنمية في ميزان القيم
وجهات نظر
زلزال عنيف يضرب قبرص ويشعر به مصريون
عربى
عين على الانتخابات | لقاء مع المرشح الرئاسي محمد المزوغي
فيديو
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
فيديو
كاركاتير حليم - غرق شوارع بالمياه جراء أمطار غزيرة في ليبيا
كاريكاتير
جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان
دولى
صبري قشوط يعلن عبر «الوسط» استقالته من تدريب فريق الأفريقي
رياضة محلية
محمد صلاح: مصر ليست مرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
لقاء الحداد والناظوري .. بحث تشكيل لجان مشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو .. قطار يصدم طائرة في لوس أنجليس