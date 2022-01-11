لودريان: مفاوضات فيينا النووية «بطيئة جدا»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، إن مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني «بطيئة جدًا»، معتبرًا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق في «إطار زمني واقعي».



وصرح لودريان أمام الجمعية الوطنية «النقاشات جارية لكنها من وجهة نظرنا بطيئة جدًا»، مضيفا أن ذلك «يهدد إمكانية التوصل في إطار زمني واقعي إلى حل يحترم المصالح»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتخوض إيران مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشأن برنامجها النووي، وذلك مع الأطراف الذين لا يزالون منضويين فيه (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا). وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق العام 2018، بشكل غير مباشر في المباحثات.