جراحون أميركيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 12:18 صباحا
علماء وأطباء بكلية الطب في جامعة ميريلاند الأميركية يجرون أول عملية زرع ناجحة لقلب خنزير معدل وراثيا في إنسان بالغ المصاب بمرض القلب في المرحلة النهائية، الجمعة 7 يناير 2022. (كلية الطب بجامعة ميريلاند)

أعلنت كلية الطب بجامعة ميريلاند، الإثنين، نجاح جراحين أميركيين في زرع قلب من خنزير معدل وراثيًا في مريض بشري، في أول عمليّة من نوعها.

وقالت الكلية، في بيان، إن الجراحة أجريت الجمعة وأثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم الإنسان دون رفض فوري، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وكان المريض ديفيد بينيت (57 عاما) قد اعتُبر غير مؤهّل لعملية زرع قلب بشري. ويخضع المريض المقيم في ميريلاند لعناية طبية مركّزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

وقال بينيت عشيّة العمليّة «إمّا أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش... إنّها خياري الأخير».

وفي أكتوبر الماضي، أعلن علماء أميركيون عن نجاحهم في جعل كلية خنزير معدل وراثيًا تعمل على الإنسان، وهو إنجاز يمثل أملًا لكثير من الأشخاص الذين ينتظرون الخضوع لعمليات زرع.

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