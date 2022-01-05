عام على اقتحام الكابيتول..«نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية الأميركية»

أنصار ترامب يتواجهون مع عناصر الشرطة والأمن أمام الكابيتول. 6 يناير 2021. (أ ف ب)

لا يزال المشرعون الأميركيون يحاولون تجاوز الانقسامات العميقة التي خلفها اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول هيل قبل عام في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل أيام قليلة على الذكرى السنوية إن «السادس من يناير 2021 سيبقى في الذاكرة إلى الأبد يوم عار دائم ونقطة سوداء دائمة في تاريخ الديمقراطية الأميركية»، مضيفًا «كان الهدف من ذلك إلغاء ديمقراطينا. نشكر الله أنهم فشلوا في ذلك»، وفق «فرانس برس».

ويقصد شومر حشود المتظاهرين الذين جاءوا حاملين أعلامًا عليها اسم «ترامب»، ووقفوا قبل عام في نفس المكان حيث كان شومر يلقي كلمته في الكابيتول. وكان من بين تلك الحشود الناشط في حركة كيو-آنون الذي بات معروفًا بخوذته التي تحمل قرني حيوان البيسون، وجاء عاري الصدر حاملا ميكروفونا.

ذكريات منقسمة.. «سجناء سياسيون»

على بُعد خطوات قليلة وضعت شاشة تلفزيونية لعرض فعاليات إحياء ذلك اليوم الخميس. وسيلقي الرئيس جو بايدن كلمة إضافة إلى عدد من المسؤولين الذين سيتحدثون عن وقائع تلك الأحداث.

ومن المقرر أيضًا إجراء حوار بين مؤرخين بهدف «وضع أسس وحفظ رواية» السادس من يناير. فحتى داخل المؤسسة التي تم اقتحامها، يدور نقاش حاد حول حقيقة ما حدث.

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في الأشهر القليلة الماضية، سعى مسؤولون منتخبون مقربون من ترامب للدفع برواية مختلفة عن تلك التي يرويها الديمقراطيون. ويقولون إن السادس من يناير كان مجرد أعراض لكل الأخطاء التي حدثت، وبأن الموقوفين على خلفية الأحداث هم «سجناء سياسيون».

وقبل أقل من عام على انتخابات نصفية حاسمة، يطلق البعض من زملائهم دعوات فاترة للمضي قدمًا. وقالت الجمهورية جوني إرنست العضو في مجلس الشيوخ «لدينا دوائر انتخابية علينا العمل من أجلها، يجب أن ينصب تركيزنا هناك». والعديد من زملائها قرروا عدم حضور فعاليات الخميس.

الكثير من الأذى والألم .. مبنى الكونغرس الأميركي آمن

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي المنشورات الصحفية بل حتى في أروقة هذه المؤسسة المهيبة، تثير الروايات المتعددة والمتضاربة لتلك الأحداث نقاشًا حادًا. وجراح السادس من يناير لا تزال مفتوحة.

وقال السناتور الديمقراطي كوري بوكر «أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من الأذى والألم، لكن حصلت أمور جيدة كثيرة». وقد أزيلت الألواح الخشبية الكبيرة التي كانت تسد بعض النوافذ لأشهر، فيما استُبدلت الألواح الزجاجية المكسرة التي ظلت حتى وقت قريب تذكر الجميع بأعمال العنف التي وقعت في ذلك اليوم من شهر يناير.

وأكد قائد شرطة الكابيتول الثلاثاء في مؤتمر صحفي أن مبنى الكونغرس الأميركي آمن. وأعلن ترامب الثلاثاء إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرّرًا أن يعقده الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام الكونغرس. وقال في بيان نُشر الثلاثاء إنه سيتحدث في 15 يناير في تجمع في ولاية أريزونا.

وأضاف أنه قرر إلغاء هذا المؤتمر الصحفي «في ضوء الانحياز الكامل وانعدام النزاهة» اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كل من اللجنة البرلمانية التي تحقق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام «المضلِّلة».