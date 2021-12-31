بوتين يعرب عن ارتياحه للاتصال الهاتفي مع بايدن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه للاتصال الهاتفي مع نظيره الأميركي جو بايدن، لكنه حذر الرئيس الأميركي من فرض عقوبات جديدة على بلاده وسط التوتر مع أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الكرملين.

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وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن الكرملين «مرتاح» بشكل عام للمحادثات، لكن الرئيس الروسي أبلغ بايدن أن موسكو بحاجة إلى أن تخرج المحادثات الأمنية المقبلة بـ«نتائج» ملموسة، محذرًا من فرض عقوبات على بلاده.

وأضاف أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن فرض عقوبات «سيكون خطأ جسيمًا. نأمل ألا يحدث ذلك».