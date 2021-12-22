الادعاء الهولندي يطالب بالسجن مدى الحياة للمتهمين بإسقاط طائرة ماليزية في أوكرانيا

الطائرة الماليزية المنكوبة (أرشيفية: الإنترنت)

طلب ممثلو الادعاء الهولنديون، الأربعاء، عقوبة السجن مدى الحياة للرجال الأربعة الذين حوكموا في قضية تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا في 2014، بعد اتهامهم بقتل 298 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت المدعية مانون ريدربيكس للقضاة «نطالب بالحكم على المشتبه بهم غيركين ودوبنسكي وبولاتوف وخارتشينكو كل منهم لمسؤوليته في تحطم الطائرة الذي تسبب في مقتل وقتل 298 شخصًا، بالسجن مدى الحياة»، وفق «فرانس برس».

والروس الثلاثة سيرغي دوبنسكي وإيغور غيركين وأوليغ بولاتوف والأوكراني ليونيد خارتشينكو هم أربعة من كبار المسؤولين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ومتهمون بإسقاط الطائرة في رحلتها رقم «ام اتش17» بصاروخ أرض جو.

المشتبه بهم استخدموا صاروخ «بوك»

وأكد ممثلو الادعاء أن المشتبه بهم الأربعة لعبوا دورًا رئيسيًا في تسليم بطارية مضادة للطائرات من طراز «بوك» من روسيا كان يفترض أن تستهدف طائرة حربية أوكرانية.

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وأضافوا «إذا كانت هذه هي نيتهم، فلن يغير ذلك الاتهام بارتكاب عمل إجرامي»، مشددين على أن القانون «لا يميز بين الطائرات العسكرية والمدنية وأي عنف ضد الطيران يجب أن يعاقب عليه بشدة».

طائرات مدنية تحلق فوق منطقة القتال

وقال المدعي العام ثيغس بيرغر مطلع الأسبوع الجاري إن المشتبه بهم استخدموا صاروخ «بوك» لخدمة «مصالحهم العسكرية الخاصة». وأصر على أنهم «لم يضغطوا بأنفسهم على الزر، لكن استخدموه في كفاحهم المسلح بهدف تدمير طائرة».

وتابع ممثلو الادعاء أن المشتبه بهم «كانوا على علم بأن المجال الجوي غير مغلق وأن طائرات مدنية تحلق فوق منطقة القتال بشكل يومي»، معتبرين قلة الاهتمام باحتمال إصابة طائرة مدنية «أمر محزن». وصفق أقارب الضحايا ترحيبًا بالأحكام المطلوبة.

وصرح بيت بلويج (71 عامًا) رئيس مؤسسة «فليغرامب ام اتس17» الذي فقد شقيقه وشقيقة زوجته وابن اخيه في الحادث، إن «هذا ما كنا نأمل به».

من جهته، صرح أنطون كوتي الذي فقد ابنه وزوجة ابنه وابنهما للصحفيين «كان هناك ثمانون طفلًا على متن الطائرة هذا مروع أنا سعيد جدًا بنتيجة اليوم». ولم يحضر أي من المتهمين المحاكمة التي بدأت في مارس 2020 في هولندا وتجري محاكمتهم غيابيا. ووحده بولاتوف ممثل بمحامين.

وتأتي الجلسات القضائية على خلفية تصاعد التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا التي يتهم أميركيون وأوروبيون موسكو بالتحضير لهجوم عسكري عليها.