مجلة «تايم» الأميركية تسمي إيلون ماسك رجل العام

رئيس مجلس إدارة تيسلا إيلون ماسك، 14 مارس 2019، (ا ف ب)

اختارت مجلة تايم الأميركية، رئيس شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية وشركة استكشاف الفضاء «سبيس إكس» إيلون ماسك شخصية العام.

ويملك أغنى رجل على هذا الكوكب ثروة تقدر بنحو 265.4 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن مجلة «فوربس».

وماسك البالغ 50 عامًا، يُعرف عنه أنه «غريب الأطوار»، وكذلك بكثرة رسائله على موقع «تويتر»، حيث لديه أكثر من 66 مليون متابع، وهو من أصل جنوب أفريقي، وحاصل على الجنسية الكندية ثم الأميركية.

وكتب مراسلو «تايم» عن رجل الأعمال الملياردير: «أمضى ماسك حياته يتحدى حاسديه، ويبدو الآن أنه في وضع يسمح له بأن يضعهم في مكانهم».

كان العام 2021 عامًا ناجحًا لماسك وأعماله، فقد فازت شركة «سبيْس إكس» بعقد حصري مع وكالة «ناسا» في أبريل الماضي لإرسال رواد فضاء إلى القمر، وفي سبتمبر، أرسلت الشركة أربعة سائحين إلى الفضاء في أول مهمة مدارية في التاريخ من دون رائد فضاء محترف على متنها، ويتحدث ماسك بحماس عن خططه لاستعمار المريخ خلال السنوات المقبلة.

وما زالت «تسلا» التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار في «وول ستريت» في أكتوبر الماضي، تهيمن على سوق السيارات الكهربائية.

قال ماسك في مقابلة مع تايم: «كان هدفنا مع تسلا دائمًا أن نضع نموذجًا يحتذى به في قطاع صناعة السيارات، مع الأمل في أن يقوم المصنعون الآخرون أيضًا بتصنيع سيارات كهربائية من أجل تسريع الانتقال إلى التكنولوجيا المستدامة».

وأطلق ماسك عبر «تويتر» قبل أسابيع قليلة استطلاعًا سأل فيه متابعيه عما إذا كان يتعين عليه بيع 10% من أسهمه في الشركة أم لا، فقال غالبية المشاركين إنهم يؤيدون ذلك، ومنذ ذلك الحين، باع ماسك أكثر من 11 مليون سهم من أسهم تسلا.