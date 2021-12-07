بوتين طلب من بايدن «ضمانات» بعدم توسيع الحلف الأطلسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحًا نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة في جنيف.16 يونيو 2021.(أ ف ب)

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمته عبر الفيديو مع نظيره الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، بتعزيز «القدرات العسكرية» للحلف الأطلسي على حدود بلاده في سياق دعم أوكرانيا، مطالبًا بـ«ضمانات» بعدم توسيع الحلف شرقًا، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».



وأفاد الكرملين بأن «الحلف الأطلسي يقوم بمحاولات خطيرة لاستخدام الأراضي الأوكرانية، ويعزز قدراته العسكرية على حدودنا، لذلك فإن روسيا لها مصلحة جدية في الحصول على ضمانات قانونية موثوقة تستبعد توسيع الحلف الأطلسي شرقًا»، في بيان صدر بعد محادثات «صريحة ومحترفة» بين الرئيسين الروسي والأميركي.