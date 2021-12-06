الاتحاد الأوروبي: دوافع سياسية وراء الحكم على رئيسة بورما

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)

ندَّد الاتحاد الأوروبي بـ«شدة»، اليوم الإثنين، بحكم السجن أربع سنوات الصادر بحق الزعيمة المدنية في بورما أونغ سان سو تشي، معتبرًا أن له «دوافع سياسية» وراء هذا الحكم، في إعلان باسم الدول الأعضاء الـ27، .وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في البيان الصادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «هذا الحكم ذا الدوافع السياسية يشكل انتكاسة كبرى جديدة للديمقراطية (في بورما) منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021. وهذه الآلية هي محاولة واضحة لإقصاء القادة المنتخبين ديمقراطيا من عملية الحوار الجامعة لكل الأطراف».