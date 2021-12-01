ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار داخل مدرسة ثانوية في ميشيغن إلى 4 قتلى

الشرطة الأميركية في موقع الحدث. (الإنترنت)

أعلنت الشرطة في ولاية ميشيغن الأميركية أن طالبًا رابعًا قُتل جراء إطلاق فتى يبلغ 15 عامًا النار من مسدس نصف أوتوماتيكي في مدرسة ثانوية.

وجاء في بيان لمكتب قائد شرطة مقاطعة أوكلاند أن الطالب في ثانوية أوكسفورد جاستن شيلينغ (17 عامًا) قضى متأثرًا بجروح أُصيب بها، الثلاثاء، خلال إطلاق النار الذي أوقع أيضًا سبعة جرحى، وفق «فرانس برس».

تلميذ في مدرسة أكسفورد هاي سكول الثانوية

لقي ثلاثة تلاميذ حتفهم وأُصيب ثمانية أشخاص من بينهم مدرِّس، الثلاثاء، عندما أطلق شاب في الخامسة عشرة النار في مدرسة ثانوية في ريف أكسفورد بولاية ميشيغن، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

وقال مايكل ماكابي المسؤول في شرطة منطقة أوكلاند إن الشخص الذي يشتبه في أنه مطلق النار أُوقف وهو تلميذ في مدرسة أكسفورد هاي سكول الثانوية في ولاية ميشيغن من دون أن يوضح الدافع وراء الجريمة. وأكد للصحفيين: «أوقف عناصر الشرطة المشتبه فيه بعد خمس دقائق على الاتصال الأول» بجهاز الطوارئ.

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وقالت سلطات هذه المدينة الواقعة شمال ديترويت إنها تبلغت بوقوع الحادث عند الساعة 12.51 (الساعة 17.51 ت غ) وتلقت أكثر من 100 مكالمة طوارئ وقت الظهيرة، فيما استخدم المراهق مسدسًا شبه آلي، مطلقًا النار 15 إلى 20 مرة في غضون دقائق قليلة.

الوضع مأساوي

وقتل ثلاثة تلاميذ هم شاب في السادسة عشرة وفتاتان في الرابعة عشرة والسابعة عشرة. وجرح ثمانية أشخاص آخرين بينهم مدرس واحد على الأقل ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة. وأصبح ستة منهم في وضع مستقر فيما سيخضع اثنان لعمليات جراحية على ما أفادت شرطة منطقة أوكلاند عبر فيسبوك.

وقد حضر مطلق النار ولم يبد أي مقاومة في وجه عناصر الشرطة الذين اوقفوه وهو يحمل السلاح الناري في المدرسة التي تضم 1800 تلميذ. ولزم المراهق الصمت خلال توقيفه. وقال مايكل ماكابي: «لا يتكلم إلينا» بناء على نصيحة ذويه «الذين قالوا له ألا يتحدث إلى الشرطة».

وأضاف أن التحقيق يحاول معرفة ما إذا كان المراهق أطلق النار عشوائيًّا أو أنه كان يستهدف الضحايا. وأوضح الشرطي: «الوضع مأساوي. لدينا أهل يعانون توترًا شديدًا». وتقع أكسفورد على مسافة نحو 60 كيلومترًا شمال مدينة ديترويت الكبيرة.

مشكلة أميركية

وقدم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يزور مينيسوتا التعازي «للعائلات التي تقاسي حزنًا لا يمكن تصوره لفقدان شخص عزيز (...) مجتمع برمته تحت الصدمة الآن».

وتحصد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة الكثير من الضحايا وهي تتكرر في بلد يضمن فيه الدستور الحق في حيازة أسلحة نارية. وتفيد أرقام منظمة «إفريتاون فور غان سايفتي» بأن حادث إطلاق النار في أكسفودر سجل أكبر حصيلة ضحايا في مدرسة خلال العام 2021.

وسجل حتى الآن في الولايات المتحدة 138 حادث إطلاق نار في الأوساط المدرسية من بينها 26 أدت إلى قتيل أو قتيلين في كل مرة.