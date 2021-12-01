فرنسا تستأنف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية السبت.. بشروط

صالة مطار في أحد المطارات الأوروبية. (الإنترنت)

أعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستستأنف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية اعتبارًا من السبت، ولكن مع فرض قيود «جذرية» تسمح فقط بقدوم المواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دبلوماسيين وطواقم الجو.

وسيخضع هؤلاء المسافرون لفحص الكشف عن كوفيد لدى الوصول مع إلزامية الحجر سبعة أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية، والحجر عشرة أيام في حال كانت النتيجة إيجابية، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال في أعقاب اجتماع حكومي أسبوعي، بحسب «فرانس برس».

ونصحت منظّمة الصحّة العالمية الأشخاص غير المحصّنين بالكامل ضدّ فيروس «كورونا» المستجد، والمعرّضين لمخاطر صحّية مرتفعة إذا ما أصيبوا بالمرض، بمن في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتشارًا مجتمعيًا للفيروس.

جاء ذلك في تحديث المنظمة لتوجيهاتها المتعلّقة بالسفر في ظلّ المتحور الجديد «أوميكرون»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المنظمة إن «الأشخاص الذين لم يتمّ تطعيمهم بالكامل، أو لا دليل لديهم على أنه سبق لهم وأن أصيبوا بعدوى (كورونا)، والذين يواجهون خطرًا مرتفعًا بالإصابة بمرض شديد والموت، بمن في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، ينبغي نُصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقالًا مجتمعيًا للفيروس».