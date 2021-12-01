فرنسا تستأنف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية السبت.. بشروط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 04:05 مساء
صالة مطار في أحد المطارات الأوروبية. (الإنترنت)

أعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستستأنف الرحلات الجوية مع دول أفريقيا الجنوبية اعتبارًا من السبت، ولكن مع فرض قيود «جذرية» تسمح فقط بقدوم المواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دبلوماسيين وطواقم الجو.

وسيخضع هؤلاء المسافرون لفحص الكشف عن كوفيد لدى الوصول مع إلزامية الحجر سبعة أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية، والحجر عشرة أيام في حال كانت النتيجة إيجابية، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال في أعقاب اجتماع حكومي أسبوعي، بحسب «فرانس برس».

ونصحت منظّمة الصحّة العالمية الأشخاص غير المحصّنين بالكامل ضدّ فيروس «كورونا» المستجد، والمعرّضين لمخاطر صحّية مرتفعة إذا ما أصيبوا بالمرض، بمن في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتشارًا مجتمعيًا للفيروس.

جاء ذلك في تحديث المنظمة لتوجيهاتها المتعلّقة بالسفر في ظلّ المتحور الجديد «أوميكرون»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المنظمة إن «الأشخاص الذين لم يتمّ تطعيمهم بالكامل، أو لا دليل لديهم على أنه سبق لهم وأن أصيبوا بعدوى (كورونا)، والذين يواجهون خطرًا مرتفعًا بالإصابة بمرض شديد والموت، بمن في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق، وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، ينبغي نُصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقالًا مجتمعيًا للفيروس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز
رياضة محلية
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
رئيس «فيفا» يتحدث بـ«العربية» في حفل افتتاح كأس العرب
رياضة عالمية
انتهت.. مباراة «النصر 2-0 التحدي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
مفوضية الانتخابات العراقية: فوز التيار الصدري بـ73 مقعدا في الانتخابات التشريعية
عربى
كاسياس يعارض حصول ميسي على الكرة الذهبية ويقول: اللعنة لن أؤمن بهذه الجوائز
رياضة محلية
انطلاق مونديال العرب في قطر
رياضة عالمية
استديو تحليلي عبر قناة «WTV» لمباراتي «الأخضر × التعاون».. و«النصر × التحدي»
رياضة محلية
صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
أوكرانيا تحذر من «غزو روسي محتمل» لأراضيها
دولى
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة دفع رباعي جديدة من سوبارو